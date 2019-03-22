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YUNA 2019: названы первые победители

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.03.2019 - 23:18
YUNA 2019: названы первые победители
Фото: YUNA 2019 (facebook.com/YUNA.MUSICAWARDS)

Ежегодная музыкальная премия YUNA проводится в восьмой раз

Церемония награждения премии YUNA 2019 в Киеве во Дворце "Украина" в пятницу, 22 марта, принесла несколько сюрпризов украинским меломанам. Певица MARUV, которая выиграла Нацотбор на Евровидение-2019, но решила не принимать в нем участие, получила сразу три награды.

Проект Анны Корсун отметили как открытие года.

YUNA 2019: названы первые победителиФото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

 

Фото: MARUV

Кроме того, песня Drunk Groove принесла ей премию за лучший электронный хит и лучшую песню на иностранном языке. 

 Видео: YouTube / MARUV & BOOSIN - Drunk Groove

Также награда досталась Alina Pash за лучший хип-хоп - отметили композицию Bitanga.

 Видео: YouTube / Alina Pash - Bitanga

Лучшей рок-группой назвали The HARDKISS.

Лучший менеджмент артиста - MAMAMUSIC NIKITIN Talent Management - Юрий Никитин (KAZKA)

YUNA 2019: названы первые победителиФото: Юрий Никитин (РБК-Украина)

Самым лучшим видеоклипом была признана работа "Глубоко" артистов MONATIK и Нади Дорофеевой.

 Видео: YouTube / MONATIK & Надя Дорофеева - Глубоко...

Напомним, что в перечне с именами звезд насчитывается 14 различных номинаций, в каждой из которых обозначат пять победителей.

YUNA 2019: названы первые победители

Добавим, что в этом году в уже привычный список организаторы добавили еще две дополнительные категории: "Лучший хип-хоп хит" и "Лучший электронный хит".

Как сообщалось ранее, 1 декабря 2018 года стали известны победители премии M1 Music Awards. 4 Seasons.

Так, например, группа KAZKA получила сразу три статуэтки, а Тина Кароль была удостоена особой почетной награды  "За вклад в развитие национальной музыкальной индустрии".

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