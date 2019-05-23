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Йога на крыше и новый альбом: звезда "Орла и Решки" вдохновила грандиозными планами на лето

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.05.2019 - 16:56
Йога на крыше и новый альбом: звезда "Орла и Решки" вдохновила грандиозными планами на лето
Алина Астровская (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Новые сезоны "Орла и Решки" также будут

Ведущая морского сезона популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Алина Астровская очень детально расписала, чем планирует заняться этим летом. Популярная телеведущая вдруг "спохватилась" и отметила, что лето стартует уже через считанные дни. Так что самое время составлять графики.

"Упс! Через 10 дней лето! И пусть последний год, я из него почти не уезжаю, но это момент больше из детства, когда ждешь с нетерпением и у всех вокруг тотальное облегчение "фух! дождались!" Свитера и пуховики отправляются на верхние полки и ты такой лёгкий и готовый ко всему, что может предложить тебе вселенная!" - пишет ведущая.

Первым делом Астровская заинтриговала поклонников новым альбомом. Отметим, что Алина Астровская – не только телеведущая, но также и певица. Когда-то она была одной из участниц группы Real O (здесь также пела Регина Тодоренко).

"Этим летом в моей жизни будет много музыки! Уже ничего не загадываю и просто кайфую от процесса!" - пишет звезда "Орла и Решки".

Алина Астровская

Алина Астровская поделилась планами на лето (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Дальше телеведущая перечислила остальные свои задачи на ближайшие несколько месяцев:

  • Пробежать марафон! Дико соскучилась по бегу, а когда если не сейчас идти за этим в парк!
  • Учеба! Уже проплатила пару актерских тренингов и хочется доехать в одну школу психологии. А пока лекции на ютюбчике.
  • Пикник с друзьями! Вот прям, чтобы пледики, гитары, дети, вкусная еда и задушевности)
  • Кинотеатр под открытым небом! (Никогда не была! Как вам?!)
  • Йога на крыше! Это нечто, особенно на рассвете или закате.
  • Велосипед, который каждый раз провоцирует меня кататься на парковке! Стоит бедняга весь год там, но я найду время и на него.
  • Зеленый театр в Киеве! Как же я скучала!
  • Концерт open air, это тоже особое удовольствие!
  • Пару новых веранд для кофе с блокнотом!
  • Работу никто не отменял. Буду все реализовывать между съемками нового сезона "Орел и Решка".

Напомним, ранее Астровская взбудоражила сеть роскошной фигурой в купальнике

Также до этого звезда "Орла и Решки" без макияжа показала акне. Телеведущая откровенно высказалась о проблеме, которая преследует ее многие годы. 

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Новости Украины Орел и РешкаАлина Астровская
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