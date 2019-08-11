"Ярче голливудской звезды": Вика из НеАнгелов в купальнике прокатилось по Одессе на самокате

Певица из знаменитого дуэта поразила своим ярким образом
Виктория Смеюха из дуэта "НеАнгелы", которая отправилась на выступление в Одессу, не упустила возможность в перерыве между репетициями прокатиться по городу и сделать много ярких кадров для своего Instagram.
Вика выбрала довольно оригинальный способ перемещения — самокат, с помощью которого она исследовала укромные уголки города-курорта и нашла потрясающие виды на море, которые ей напомнили Италию.
"Маленькая Италия в Одессе", - подписала она один из фотосетов, на котором позировала в синем купальнике и ярко-оранжевых шортах.
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Фото вышли действительно атмосферными, благодаря узкой улочке, выложенной камнем и ведущей прямо к пляжу. Фанаты тут же отреагировали многочесленными комплиментами:
Следующий фотосет был посвящен Одессе. Сердце, возле которой решила сфотографироваться Виктория, по ее словам символизирует ее любовь к этому городу-курорту. Девушка переоделась в комплект в горошек из юбки и короткого топа и с удовольствием позировала фотографу.
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Напомним, недавно Виктория Смеюха продемонстрировала не менее удачные пляжные фото, под которыми раскрыла один простой лайфхак, как создать необычную атмосферу в кадре.
Так же восторг поклонников вызвали кадры с детским самолетиком, который Виктория забавно обыграла.
А еще, Смеюха впечатлила своей идеальной фигурой в стильном купальнике.