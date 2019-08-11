"Ярче голливудской звезды": Вика из НеАнгелов в купальнике прокатилось по Одессе на самокате

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица из знаменитого дуэта поразила своим ярким образом

Виктория Смеюха из дуэта "НеАнгелы", которая отправилась на выступление в Одессу, не упустила возможность в перерыве между репетициями прокатиться по городу и сделать много ярких кадров для своего Instagram.

Вика выбрала довольно оригинальный способ перемещения — самокат, с помощью которого она исследовала укромные уголки города-курорта и нашла потрясающие виды на море, которые ей напомнили Италию.

"Маленькая Италия в Одессе", - подписала она один из фотосетов, на котором позировала в синем купальнике и ярко-оранжевых шортах.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Фото вышли действительно атмосферными, благодаря узкой улочке, выложенной камнем и ведущей прямо к пляжу. Фанаты тут же отреагировали многочесленными комплиментами:

Какая же фигура идеал, красотка

Мы как раз пару недель назад были там же

Красота

шикарна моделька

Как солнышко

Клас, красивая, яркая -кукла

Шикарная девушка!!!

Следующий фотосет был посвящен Одессе. Сердце, возле которой решила сфотографироваться Виктория, по ее словам символизирует ее любовь к этому городу-курорту. Девушка переоделась в комплект в горошек из юбки и короткого топа и с удовольствием позировала фотографу.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Прекрасная

Кто это за девочка пятнадцати лет?????!!!!!!

Позитивная и яркая

Красотка

Такая классная!!!!

Ярче любой голливудской звезды) Шикарная ))

Славная девчуха, обажаю вас без макияжа, просто чудо!!! - похвалили ее подписчики.

Напомним, недавно Виктория Смеюха продемонстрировала не менее удачные пляжные фото, под которыми раскрыла один простой лайфхак, как создать необычную атмосферу в кадре.

Так же восторг поклонников вызвали кадры с детским самолетиком, который Виктория забавно обыграла.

А еще, Смеюха впечатлила своей идеальной фигурой в стильном купальнике.