"Я влюблена": Наталья Могилевская разоткровенничалась о личной жизни

Певица считает, что счастье любит тишину
Украинская певица Наталья Могилевская продолжает поражать откровениями о своей личной жизни - так, ранее она рассказала, что готова создать семью и стать мамой. А в свежем выпуске программы "Слава+" артистка призналась ведущему Славе Демину, что влюблена.
По словам Натальи, как только она поняла, что с ней рядом должен быть сильный мужчина, именно такие мужчины и начали ухаживать за ней.
"Я знаю таких мужчин для кого я – детка", – разоткровенничалась исполнительница.
Могилевская подчеркнула, что у нее сложный характер, но при этом она очень верный человек и всегда поддержит и придет на помощь.
"Мой мужчина говорит: Мне никогда не говорил никто таких жестких слов, как ты. Даже мой самый близкий друг. Но столько нежности никогда в жизни я тоже не слышал, ни одна женщина мне такое не говорила и так не восхищалась", - рассказала звезда.
Видео: youtube.com/Люкс ФМ
Однако на вопросы, кто же ее избранник и где они познакомились, певица отвечать не стала. Она уверена, что нужно еще немного подождать, да и в целом не стоит слишком это афишировать.
"Мне нечего пока сказать. Во-первых, потому что счастье любит тишину. А во-вторых, отношения должны вызреть. То, что нам всем кажется только когда мы познакомились, нам всем много чего кажется. Но жизнь потом ставит все на свои места. Поэтому, я бы подождала", - добавила Могилевская.
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Пользователи сети поблагодарили за такое интересное интервью и оставили много теплых слов в адрес Натальи.
Скриншот комментариев (youtube.com/Люкс ФМ)
Напомним, что Наталья Могилевская пришла в восторг от чувственного кавера Регины Тодоренко на свой хит "Місяць".