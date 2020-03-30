"Я влюбилась": Регина Тодоренко блеснула идеальной фигурой в роскошном мини-платье

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Регина показала новый образ на видео

Регина Тодоренко, несмотря на карантин, продолжает баловать поклонников новыми “гламурными” образами со съёмок различных проектов. К слову, на данный момент Регина находится в Москве, где живет ее супруг Влад Топалов и сын Михаил. Также Тодоренко снимается в новом ТВ-проекте “Маска” на телеканале НТВ. Путешественница и телеведущая является одной из членов жюри нового шоу. Конечно же, Регина не упускает возможности похвастаться многомиллионной армии фолловеров новыми образами. И кстати, недавно Регина отпраздновала свой новый instagram-рекорд — 8 миллионов подписчиков!

Во время съемок нового выпуска шоу “Маска” Регина предстала в роскошном коктейльном образе. Украинская телеведущая не только фото сделала, но и записала короткое видео, давая во всех деталях рассмотреть свой стильный вечерний аутфит.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

В центре внимания — черное бархатное мини-платье в блестках-горошинах. Платье со строгой зоной декольте декорировано пышными рукавами-буф. Подчеркнем, что рукава-буф — один из ведущих модных трендов весны-лета 2020. Эта романтическая деталь приветствуется не только на платьях, но и блузах, и даже пальто классического кроя.

Отдельного внимания заслуживает прическа Тодоренко. Длинные густые волосы ведущей завиты в крупные локоны и присобраны на затылке. При этом на лицо падают две пряди, что смотрится очень эффектно. Макияж сделан с акцентом на глаза с жирными длинными стрелками. К слову, мейкап-палитра выбрана так, чтобы подчеркнуть голубые глаза Тодоренко.

Видео: instagram.com/reginatodorenko

Из украшений телеведущая выбрала длинные серьги с искусственными бриллиатиками. На пальцах также крупные перстни с блестящими камнями. А вот длинную шею обрамляет едва заметная золотая цепочка

Тодоренко призвала поклонников смотреть новый выпуск шоу.

Тем временем фолловеры Тодоренко поспешили оставить приятные комментарии под ее новым постом:

“Красивое платье, я влюбилась”

“Какая у вас укладка!”

“Шикарная Регина”

“Боже, что за шикарная девушка, как на ней красиво смотрится платье”

“Классная такая, платье - огонь”

“Регина, вы красотка”

“Какая же ты бомбовая”

“Я просто в восторге от тебя и твоего платья, ну оооочень красиво”

Скриншот комментариев: instagram.com/reginatodorenko