"Я почула постріли": Вікторія Бекхем розповіла, як її "застрелили" на концерті

Фото: Вікторія Бекхем (instagram.com/victoriabeckham)

Інцидент стався в 2000-му році

Відома дизайнер і колишня учасниця легендарної групи Spice Girls Вікторія Бекхем розповіла про неприємний інцидент, який стався з нею в 2000-му році, коли вона почала одержувати листи з погрозами від божевільного фаната. Про це повідомляє ТСН.

"Ми стояли і співали пісню Goodbye, а потім на останньому приспіві я почула постріли - бах, бах, бах, бах! Я схопилася за живіт. Мене застрелили, я знала, що мене застрелили", - сказала вона.

Однак, як з'ясувалося пізніше, удари виявилися далеко не пострілами, а збанкрутілими повітряними кулями.

"Нас не попередили, що це повинно статися", - підкреслила вона.

Нагадаємо, британська співачка і дизайнер Вікторія Бекхем вирушила на лікування в санаторій в Баден-Бадені після два днів поганого психічного стану. За словами інсайдера, дівчина після того, як дізналася про інтерв'ю чоловіка, два дні не приходила в себе. Причиною сильного нервового напруження стали слова її чоловіка Девіда Бекхема про їх подружнє життя.

Також ми писали, що в Одесі Вікторію Бекхем позбавили водійських прав.

Раніше повідомлялося, що відомий український шоумен "сфотографувався" з Вікторією Бекхем.

Відео: (video.rbc.ua)