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"Я твоя, любимый": Каменских покорила красочными фото с Потапом из Италии

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.08.2019 - 10:57
"Я твоя, любимый": Каменских покорила красочными фото с Потапом из Италии
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Звездная пара устроила себе второй медовый месяц на Сардинии

Звездная супружеская пара Настя Каменских и Потап продолжает наслаждаться своим вторым медовым месяцем, который они устроили на итальянском острове Сардиния. Ведь сразу после свадьбы у них получилось провести всего лишь неделю в Турции из-за рабочих графиков, так что теперь артисты с удовольствием наверстывают упущенное, наслаждаясь отдыхом на пляже и яхте и прогулками по живописным городкам. На своей своей страничке в Instagram Настя показала красочные фото с поездки с любимым на остров Ла Маддалена.

Для поездки певица выбрала стильное оранжевое платье длиной ниже колена, украшенное принтом в виде черно-белых цветов. Она собрала волосы в красивую прическу, а также дополнила образ босоножками на каблуке и черным клатчем. 

&quot;Я твоя, любимый&quot;: Каменских покорила красочными фото с Потапом из Италии

Фото: Настя Каменских в Италии (instagram.com/kamenskux)

Каменских позировала на берегу моря и на улочках старинного городка, а также с любимым мужем Потапом. Последний отправился на прогулку в белых шортах и светлой льняной рубашке, а также черных кроссовках.

&quot;Я твоя, любимый&quot;: Каменских покорила красочными фото с Потапом из Италии&quot;Я твоя, любимый&quot;: Каменских покорила красочными фото с Потапом из Италии

Фото: Настя Каменских и Потап в Италии (instagram.com/kamenskux)

"Io sono tua, amore", - трогательно написала Настя, что переводится с итальянского языка как "Я твоя, любимый".

&quot;Я твоя, любимый&quot;: Каменских покорила красочными фото с Потапом из Италии

Фото: Настя Каменских и Потап в Италии (instagram.com/kamenskux)

А совместный кадр с Потапом она подписала так: "С красивым парнем", - тоже на итальянском.

&quot;Я твоя, любимый&quot;: Каменских покорила красочными фото с Потапом из Италии

Фото: Настя Каменских и Потап в Италии (instagram.com/kamenskux)

Фолловеры поспешили оставить артистке и ее мужу множество комплиментов и теплых слов.

  • Очень красивая...
  • Загадочная Корсиканка. Жена маффиози .А все остальное уже не важно .Главное красиво и с изюминкой как всегда
  • Крутой образ и клёвое платье
  • Как всегда прекрасна Настя
  • Испанская принцесса
  • Лучшая 
  • В одежде гораздо круче.
  • Платье огонь
  • Белиссимо....)
  • Самые лучшие и красивые
  • Он прям здесь на итальянца стал резко похож!! Загоревшие, отдохнувшие, трудились много вот и заслужили такой шикарный отпуск! Всех благ вам 
  • Какие вы красивенные 
  • Хорошенькие!!! Счастья вам!!
  • Ребята вы крытые!!! Настенька вы ослепительная красотка!!! 
  • Красивая пара, вы просто созданы друг для друга, аж глаз радуется

&quot;Я твоя, любимый&quot;: Каменских покорила красочными фото с Потапом из Италии

Скриншот комментариеа (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Настя Каменских соблазнила аппетитными формами в откровенном бикини на ярком фото с Сардинии.

Ранее Настя Каменских очаровала сеть романтическим снимком с Потапом, который она забавно подписала: "Я тебе шорты, ты мне ботинки! Я тебя в ушко, ты меня в спинку".

Также Настя Каменских озадачила сеть постельным кадром с подругой на отдыхе в Италии.

"Идеальная фигура!" Каменских соблазнила аппетитными формами в откровенном бикини "Светится от счастья": Каменских очаровала семейной идиллией на отдыхе с Потапом
Новости Украины Настя КаменскихПотапотдых
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