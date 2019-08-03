"Я твоя, любимый": Каменских покорила красочными фото с Потапом из Италии

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Звездная пара устроила себе второй медовый месяц на Сардинии

Звездная супружеская пара Настя Каменских и Потап продолжает наслаждаться своим вторым медовым месяцем, который они устроили на итальянском острове Сардиния. Ведь сразу после свадьбы у них получилось провести всего лишь неделю в Турции из-за рабочих графиков, так что теперь артисты с удовольствием наверстывают упущенное, наслаждаясь отдыхом на пляже и яхте и прогулками по живописным городкам. На своей своей страничке в Instagram Настя показала красочные фото с поездки с любимым на остров Ла Маддалена.

Для поездки певица выбрала стильное оранжевое платье длиной ниже колена, украшенное принтом в виде черно-белых цветов. Она собрала волосы в красивую прическу, а также дополнила образ босоножками на каблуке и черным клатчем.

Фото: Настя Каменских в Италии (instagram.com/kamenskux)

Каменских позировала на берегу моря и на улочках старинного городка, а также с любимым мужем Потапом. Последний отправился на прогулку в белых шортах и светлой льняной рубашке, а также черных кроссовках.

Фото: Настя Каменских и Потап в Италии (instagram.com/kamenskux)

"Io sono tua, amore", - трогательно написала Настя, что переводится с итальянского языка как "Я твоя, любимый".

Фото: Настя Каменских и Потап в Италии (instagram.com/kamenskux)

А совместный кадр с Потапом она подписала так: "С красивым парнем", - тоже на итальянском.

Фото: Настя Каменских и Потап в Италии (instagram.com/kamenskux)

Фолловеры поспешили оставить артистке и ее мужу множество комплиментов и теплых слов.

Очень красивая...

Загадочная Корсиканка. Жена маффиози .А все остальное уже не важно .Главное красиво и с изюминкой как всегда

Крутой образ и клёвое платье

Как всегда прекрасна Настя

Испанская принцесса

Лучшая

В одежде гораздо круче.

Платье огонь

Белиссимо....)

Самые лучшие и красивые

Он прям здесь на итальянца стал резко похож!! Загоревшие, отдохнувшие, трудились много вот и заслужили такой шикарный отпуск! Всех благ вам

Какие вы красивенные

Хорошенькие!!! Счастья вам!!

Ребята вы крытые!!! Настенька вы ослепительная красотка!!!

Красивая пара, вы просто созданы друг для друга, аж глаз радуется

Скриншот комментариеа (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Настя Каменских соблазнила аппетитными формами в откровенном бикини на ярком фото с Сардинии.

Ранее Настя Каменских очаровала сеть романтическим снимком с Потапом, который она забавно подписала: "Я тебе шорты, ты мне ботинки! Я тебя в ушко, ты меня в спинку".

Также Настя Каменских озадачила сеть постельным кадром с подругой на отдыхе в Италии.