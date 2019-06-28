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"Я тебя не отдам": Алина Гросу растрогала романтичным признанием мужу

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.06.2019 - 09:47
"Я тебя не отдам": Алина Гросу растрогала романтичным признанием мужу
Фото: Алина Гросу с мужем Александром (instagram.com/alina_grosu)

Певица показала уникальный свадебный кадр

Популярная певица Алина Гросу 23 июня сыграла роскошную свадьбу в Италии неподалеку от романтичного города Верона. Хоть официально артистка и ее избранник, молодой бизнесмен по имени Александр, расписалась 1 июня, пышное торжество молодожены решили устроить позже, позвав немало звездных друзей. Так, поздравить крестницу прибыла украинская поп-дива Ирина Билык, певцы Виталий Козловский и Павел Зибров, шоумен Дмитрий Коляденко и телеведущая Катя Осадчая. Молодые супруги решили провести в Италии также и медовый месяц, радуя поклонников яркими романтичными фотоотчетами.

На странице в Instagram Алина не перестает публиковать и эксклюзивные свадебные кадры. Например, она показала оригинальный портретный снимок с любимым мужем и оставила для него трогательное стихотворное признание. Артистка часто размещает в сети поэзию собственного сочинения, чем несказанно радует подписчиков, всегда находя у них отклик.

"Я тебя не отдам
Самым холодным и злым ветрам..
Нас не разделят на пополам,
Ты с моим миром сливаешься,
Ты догадаешься сам.
Я найду себя заново в глазах твоих,
Сердце наполнит океан любви..
Со мной в унисон дыши..
Ты мне скажи…" - написала влюбленная Алина.

&quot;Я тебя не отдам&quot;: Алина Гросу растрогала романтичным признанием мужу

Фото: Алина Гросу с мужем Александром (instagram.com/alina_grosu)

Пронзительный кадр и душевное признание растрогали поклонников артистки настолько, что они не удержались от пожеланий и комплиментов молодоженам.

"А вы так похожи друг с другом! Это чудесно!", "Красивое фото вы очень хорошо смотритесь", "Вы самая красивая пара в мире. Желаю удачки. И много креативных идей в работе", "Счастливчик!", "Вы классная пара счастья вам и любви", "Красивая пара"," Очень красивая пара! Будьте счастливы!" - писали комментаторы.

 

Скриншот комментариев

Напомним, что обольстительная Алина Гросу показала пикантные снимки в мокром платье, восхитив своей фигурой.

Ранее Алина Гросу показала фото с мужем Алексадром во время свадебного путешествия в Верону.

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