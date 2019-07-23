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"Я сильно ошибался!" Топалов ошарашил внезапным признанием о свадьбе в Италии

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.07.2019 - 09:47
"Я сильно ошибался!" Топалов ошарашил внезапным признанием о свадьбе в Италии
Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Музыкант поделился романтичным фото из Сорренто

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли пышную итальянскую свадьбу в Сорренто еще 3 июля, но продолжают забрасывать сеть эксклюзивными кадрами из семейного архива. Телеведущая призналась, что в их альбоме – боле полторы тысячи уникальных кадров с торжества, которые она намеренна бережно хранить на долгую память. В свою очередь, Влад Топалов также решился на чистосердечное признание. На странице в Instagram он написал, о том, как поменялись его взгляды после церемонии.

Музыкант разместил душевное фото с женой, на котором они позируют вместе на балконе роскошной виллы Астория, где проходило свадебное торжество. С террасы открывается потрясающий вид на живописные окрестности – море, бухту, лодки и корабли, скалистый берег. Нежная невеста трогательно прижалась к жениху, накрыв своей ладонью его руку и опустив веки.

&quot;Я сильно ошибался!&quot; Топалов ошарашил внезапным признанием о свадьбе в Италии

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

"Сегодня все мои мысли опять в Италии. Как же хочется назад. Я бы никогда не подумал, что скажу это, но я дико скучаю. Думал, что это праздник для женщины....  Оказалось, я сильно ошибался! Было невероятно! Наша вилла Астория просто не отпускает меня. Как же хочется туда сейчас. Втроем. Держаться за руки и гулять по саду. А потом в прохладном доме готовить обед и играть с мелким", - сделал он неожиданное признание.

Поклонники пары были растроганы словами певца, а еще больше их восхитило трепетное фото молодоженов.

"Мне так нравится ваша пара. И ребенок у вас просто замечательный", "Ребята, какие вы классные! Чувствуется даже со стороны, что одно целое... Всегда Регинка-девчонка нравилась, и за Влада болела в его сложное время. Будьте счастливы и здоровы!", "Шикарное фото! Вы очень красивая пара!", "Ромео и Джульетта", "Шикарное фото шикарной и безумно красивой пары!" - писали комментаторы.

 

Скриншот комментариев

Ранее Регина Тодоренко привела сеть в восторг фото с маленьким сыном.

Напомним, что  Регина Тодоренко развеселила и привела в замешательство неординарным вопросом о детях.

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Новости Украины Влад ТопаловРегина Тодоренко
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