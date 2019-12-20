"Я сделала это!" Шоптенко кардинально сменила имидж (фото)

Алена Шоптенко (Фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Хореограф внезапно решилась на смену своей прически

Известный украинский хореограф и экс-участница шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко призналась на своей странице в Instagram, что всю свою жизнь ходила с длинными волосами. Но сейчас решила кардинально сменить стрижку и обрезать свои длинные локоны.

В свой микроблог она разместила соответствующие фото. На них Шоптенко позирует с волосами по плечи.

"Я не могу поверить, что сделала это! 32 года я ходила только с длинными волосами! Когда я была подростком, мне не разрешала стричься мама, и это приводило к конфликтам, ведь дух противоречия и жажда экспериментов со своей внешностью зашкаливали. Плюс было крайне неудобно делать прически на турниры по бальным танцам с волосами ниже попы.

В 16 лет я все-таки подрезала кончики, и мои волосы, избавившись от веса, резко подскочили и стали кудрявиться. Так, еще 10 лет я проходила с пышной кудрявой шевелюрой.

Ну и, став немного постарше, я поняла, что все-таки правильно сделала, что послушалась маму и не обрезала волосы коротко. Длинные волосы были моей визитной карточкой много лет. Но после беременности и структура волос, и их состояние изменилось, поэтому я наконец-то решилась поменять прическу", - разоткровенничалась Алена.

Алена Шоптенко (Фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Алена Шоптенко (Фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Также предлагаем вам увидеть, какой знаменитость была до смены прически.

Алена Шоптенко (Фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Напомним, ранее Шоптенко показала, как готовится к Новому году с мужем.