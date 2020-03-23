"Я рыдала": Регина Тодоренко растрогала историей о сыночке и удивила заявлением

Фото: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая собралась пробовать свои силы в свершенно новой для нее сфере

Регина Тодоренко – современная и энергичная мама маленького сынишки Михаила (Майкла). Ведущая с момента появления на свет малыша старалась обеспечить ему лучшие условия, невзирая на то, что с первых месяцев материнства усиленно работала и снималась во множестве проектов. Так, звезда оборудовала для мальчика специальную гремерку и корректировала свой график так, чтобы кормить малыша грудью – она считает этот процесс особым таинством, укрепляющим связь мамы и крохи. Так, в интервью для издания "Собеседник" Регина рассказала трогательную историю о том, как сын скучает по ней, когда ведущая отсутствует дома, и удивила внезапными планами попробовать свои силы в совершенно новой для нее сфере.

Звезда "Орла и Решки" вспомнила, как Майкл отреагировал на фото мамы в журнале, а ее муж Влад Топалов снял эмоции сына на видео.

"Я была на работе, и Влад прислал мне видео с сыном. Он показывает на мое лицо в журнале, говорит "ма-ма" и ищет меня по квартире – я рыдала", – признается Регина.

Фото: Влад Топалов с семьей (instagram.com/vladtopalovofficial)

Ведущая, как сознательная и прогрессивная мама, любит читать о воспитании детей, а также вдохновляется биографиями известных людей.

"Я очень люблю читать... про материнство. Сейчас читаю The Woj Way. Это книга Эстер Войджицки о том, как воспитать успешного человека. Это биографическая книга педагога, дочь которой является генеральным директором платформы YouTube. Я люблю биографическую литературу и кино. С каждой новой книгой и просмотренным кино я трансформируюсь и, конечно, применяю полученные знания в жизни", - заявляет она.

Оказалось, что у Регины имеются смелые планы покорить совершенно новую для нее сферу – она хочет проробовать силы в стендапе.

Фото: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

"Я очень хочу поехать в Америку и попробовать выступить в жанре Stand Up. Мне очень интересно реализовать себя в этом жанре, но пока не знаю, как. Надо учиться. Наших стендап-комиков, конечно, смотрю. Но я подметила для себя такой момент: все наши комики шутят всегда с каменным лицом, в дикой меланхолии и депрессии. А мне хочется шутить по-другому, и мне интересно, зайдет это или нет. Я сама человек очень добрый и позитивный. Как шутить человеку, у которого все хорошо? Вот и посмотрим", - не хочет забегать наперед звезда.

Напомним, что Влад Топалов умилил сеть забавным постельным снимком с Тодоренко.