"Я так и не решилась": Джамала пояснила, как осталась без "символа" Нового года

Фото: Джамала (РБК-Украина)

Певица не решилась уничтожать дерево ради праздника

Популярная украинская певица Джамала рассказала, что будет встречать этот Новый год без главного "символа" праздника. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Так, певица призналась, что не хочет покупать натуральную елку, поскольку это "убийство" дерева ради одного праздника. А искусственные елки в этом году ей не понравились.

"Как у вас обстоят дела с елкой? Я в этом году так и не решилась. Натуральные я не покупаю. Мне жалко дерево, на один праздник. А искусственные мне не понравились. Так и не выбрала. А вы?", - сказала она.

Обратим внимание, что пользователи сети признались, что уже тоже перешли на искусственные елки.

"Уже давно искусственная. Не осыпается, да и по форме удобнее", - сказал пользователь Лев Зубенко.

"Аналогичная ситуация. Ни одна не понравилась. Достали старую, будем искать что-то в следующем году", - уточнила пользователь Елена Сташук.

"Всегда искусственную ставим. Не осыпается и дерево жалко", - подчеркнул пользователь Мишель Виленовна.

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее Джамала растрогала сеть нежным фото с сыночком.

Мы также писали о том, что Джамала поздравила украинцев с праздниками известной рождественской песней.

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