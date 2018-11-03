"Я очень рано стал отцом": Линдеманн резко высказался о семейной жизни

Фото: Светлана Лобода и Тилль Линдеманн (instagram.com/lobodaofficial)

Певец признался, что чувствует себя тинейджером

Популярный немецкий исполнитель Тилль Линдеманн рассказал, что думает о семейной жизни. Об этом сообщают "Вести".

"С возрастом мне больше хочется движения. Скучная семейная жизнь не для меня, я не хочу сказать, что семейная жизнь это что-то плохое, просто я очень рано стал отцом, у меня две дочери, я не смог насладиться своей юностью в полной мере", - сказал он.

Более того, по словам Лидеманна, сейчас он чувствует себя "тинейджером".

"Сейчас мне, как тинейджеру, хочется движухи — скакать, прыгать. Дети выросли, все устроилось", - подчеркнул он.

Напомним, вокалист популярной немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн, который приехал за украинской певицей Светланой Лободой в больницу в Москве (РФ), прокомментировал слухи об их отношениях. В интервью росСМИ он улыбнулся на вопрос журналиста о Лободе и быстро закончил разговор.

Ранее мы писали о том, что участник нового сезона "Битвы экстрасенсов", известный экстрасенс Тимофей Руденко считает, что певица Светлана Лобода и лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн могут быть счастливы вместе и у них есть все шансы построить долгие и крепкие отношения.

Также мы писали о том, что Лобода после операции в Москве обратилась к поклонникам.

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Видео: РБК-Украина