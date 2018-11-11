"Я просто ненавидел этих тварей": Бабкин рассказал о домашних любимцах и съемках фильма (видео)

Видео: интервью с Бабкиным (youtube.com/Светская жизнь)

Известный украинский певец, актер и тренер шоу "Голос страны" Сергей Бабкин, который недавно снял вместе с супругой клип на их совместную песню, недавно исполнил кавер-версию хита Стинга – "Shape of my heart". Певец признался, что это далось нелегко, поскольку он не владеет английским языком. А еще недавно артист снялся в фильме "11 детей из Моршина", а также стал его саунд-продюсером. Обо всем этом и еще о том, как он завел дома котов, Бабкин рассказал в интервью Кате Осадчей в "Светской жизни".

Вообще Сергей часто называют украинским Стингом за то, что он любит йогу, поет лирические песни и сам является исполнителем композиций собственного сочинения, как британский исполнитель. Тем не менее, при попытке записать кавер-песню Стинга, у Бабкина возникли сложности.

"Я не знаю английский…очень, совсем ее не знаю, поэтому мне очень-очень было сложно учить песню "Shape of my heart". Это моя первая, наверное, попытка английской песни", - рассказал телеведущей Бабкин.

После этого Осадчая пошутила, что, мол, когда-то Сергей и на украинском никогда не пел, но, записав одну песню, потом на этом не остановился, и представил публике полноценный украиноязычный альбом.

В ответ на это Бабкин сказал, что не исключает в дальнейшем того, что так же может получиться и с английскими композициями.

Далее Бабкин рассказал о своей работе над украинским фильмом "11 детей из Моршина".

Скриншот видео (youtube.com/Светская жизнь)

"Я написал песню – саундтрек к фильму. Через два дня после того, как пообщался с продюсером, он мне рассказал про фильм, там сюжет. Я с этим ушел и уже все закрутилось и потом я ему прислал письмо, что все готово".

В конце интервью Катя Осадчая расспросила Бабкина про домашних животных. Она была искренне удивлена тому факту, что в семье Сергей есть сразу два кота-сфинкса, ведь, как правило, творческие семьи обычно не могут себе позволить завести даже хотя бы одного питомца.

Вот, что артист рассказал об этом: "Я просто ненавидел этих тварей. Я не знаю, как их можно было назвать. Когда мне показывали их на телефоне, просто фото, я говорил: "Убери, пожалуйста, а то я сейчас разобью твой телефон".

Однако в какой-то момент, когда супруга Сергея поехала выбирать котенка для себя, он отправился с ней и там произошло невероятное: Бабкин увидел котенка-девочку и настолько проникся к ней симпатией, что решил забрать ее домой для себя.

Скрин: коты Сергея Бабкина (youtube.com/Светская жизнь)

Ранее Сергей Бабкин рассказал о своем отдыхе в Турции.

До этого Бабкин рассказал о ЧП накануне съемок в фильме Зеленского.

Также Сергей признался, за что получал нагоняй от родителей в детстве.

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