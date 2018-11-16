"Я превратился в Сказочника": Константин Томильченко о новом шоу, работе в Cirque du Soleil и семье

Фото: Константин Томильченко (пресс-служба)

Константин Томильченко и Александр Братковский рассказали о работе в тандеме

Константин Томильченко стал известным благодаря работе как член жюри шоу "Танцюють всі!", ведущий "Україна має талант", режиссер-постановщик шоу "Х-фактор" и "Танцюють всі!", режиссер-постановщик победного номера Джамалы на Евровидении 2016 и номера Melovin`a на Евровидении 2018, а также режиссер-постановщик первого в Украине 3D-мюзикла "Барон Мюнхгаузен", сказочного 3D-шоу "Вартові Мрій" и мультижанрового шоу "Дім таємничих пригод", после создания которых его пригласил сотрудничать знаменитый Cirque du Soleil.

LITE пообщался с режиссерами-постановщиками шоу Константином Томильченко и Александром Братковским о том, куда стоит пойти с семьей этой зимой, о работе в тандеме, участии в America's Got Talent, семье и о многом другом.

Константин, Александр, сейчас вы работаете над созданием нового зимнего 3D-шоу на ВДНХ. Назовите несколько причин, почему его стоит обязательно посмотреть этой зимой.

Александр: Это очень светлая, поучительная и правильная история, которую я считаю обязательной для семейного просмотра. Она, в первую очередь, о семейных ценностях, о любви и уважении, о том, что нужно ценить каждый момент и быть внимательными друг к другу. И, конечно же, задача шоу подарить веру в чудо, как детям, так и взрослым!

Константин: Прежде всего, в этом шоу важна история. Она о взаимоотношениях детей и родителей, поэтому она затронет чувства и заставит задуматься о важном, о глубоких семейных вещах. А во-вторых, больше ничего не остается делать, надо идти! (смеется) Хочется, чтобы в нашей жизни появились какие-то праздники не только на словах, но и на деле. Зрители должны прийти, увидеть "Winterra. Легенда казкового краю" и поверить в чудо. Так уж повелось, что я превратился в Сказочника, а сказки происходят только в королевстве Winterra.

Фото: Константин Томильченко и Александр Братковский (пресс-служба)

Долго ли ваша команда думала над названием шоу? Как оно расшифровывается, и какие еще были варианты, если не секрет?

Константин: У нас был длинный поиск и много вариантов, например, "Мороз", "Феланда" и другие. Но именно "Winterra" понравилась практически всей команде. Только я, честно говоря, по началу не понимал это название. Просто доверился коллегам. И теперь понимаю, что не зря – я верю, что это как раз то, что мы так долго искали.

"Winterra" – это некий край, вымышленная страна, где царит зима – winter. Terra – это земля с латыни. В итоге такой компиляции вышло сказочное и загадочное название.

Сколько времени в день вы проводите на локации? Получается ли достаточно времени уделять семье, друзьям, отдыху? Как его проводите?

Александр: Сейчас катастрофически мало времени на себя, а все свое свободное время я пытаюсь уделять жене, которая сейчас занята в телепроизводстве (она руководитель большого телевизионного проекта), и у нее тоже очень мало времени. О том, чтобы поехать куда-то, например, на рыбалку, речь сейчас вообще не идет. Мы с Костей все силы и время тратим на шоу, так как результат для нас очень важен.

Константин: Работая над креативным проектом, всегда хочется сделать его лучше, а значит нужно уделить больше времени. "Winterra. Легенда казкового краю" - это уже 4-ое наше шоу, которое должно быть лучше предыдущих. Ты постоянно думаешь, как его улучшить, даже когда ты не на репетиции, все равно в голове вопрос: "А как бы то или это сделать?"

Но все же я чуть чаще стараюсь не забывать о своей любимой семье, и в этом году я уделяю ей больше внимания. Так получилось, что я заболел, долгое время лежал дома и был рядом с родными. Хорошо, что у нас есть хореограф-постановщик Макс Пекний и второй режиссер Саша Братковский, прекрасная команда артистов, которые очень помогают и берут на себя часть работы. Они исправно все выполняют и помогают шоу состояться.

А вообще, в свободное время мы с семьей стараемся выехать на природу, очиститься духовно и перезарядиться. Я как можно чаще играю с дочерью, она меня многому учит.

А на репетиции жена с дочерью не приходили?

Константин: Приходили один раз, посмотрели. Сложно, конечно, репетировать: Уляша постоянно бежит ко мне, и репетиция заканчивается. Когда она рядом, я становлюсь папой и "я – режиссер" уходит в сторону.

Константин, вы один из самых известных режиссеров-постановщиков в Украине. Много ли приходит предложений о сотрудничестве? По какому принципу вы выбираете с каким проектом работать?

Константин: Для меня ценно, чтобы меня слышали, как режиссера. Я предварительно общаюсь с продюсерской группой, ведь мне важно понимать, доверяют ли мне, совпадаем ли мы в виденьях. Это первая сторона медали. Вторая – на каких условиях мы будем это делать. Сейчас самый важный фактор для меня – это время. К сожалению, в нашей стране есть очень мало мест, где происходят громкие и знаковые события, где можно разогнаться с масштабами и интересными идеями. Я считаю, что концерт-холл ВДНХ – это то место, где происходит все выше перечисленное.

Константин, вы работали режиссером Cirque du Soleil. Как у вас получилось заполучить эту должность? Что дал вам, как специалисту, этот опыт?

Константин: Cirque du Soleil я сравниваю с выходом в открытый космос, попаданием на другую орбиту. Я могу точно сказать, что в космосе ты понимаешь, что там все по-другому, это иной мир. И я увидел его, а теперь очень стараюсь воплотить все здесь. Конечно, в рамках возможного. То, как работает менеджмент цирка, как происходит полугодовая постановка шоу – это очень интересно. Я общался с ребятами здесь, пытался передать и воплотить тот опыт. Увидев это своими глазами, я понял, как это работает. Мне приходилось наблюдать за Мишелем Лапрайзом – главным режиссером Cirque du Soleil – как он работает с артистами, с продюсерской группой, с постановщиками. С другой стороны, шоу на сцене мы ставим и репетируем 2 месяца, а у Cirque du Soleil на это уходит от четырех до 6 месяцев! Это тоже важно учитывать!

Нечасто украинцы попадают на зарубежные талант шоу и еще реже - собирают там восторженные отзывы публики и судей. Константин, Александр, как вы считаете, за счет чего вам удалось выделиться на America's Got Talent.

Александр: Новую технологию, знакомую зрителям по шоу America's Got Talent, мы начали разрабатывать 1,5 года назад в холодном ангаре в Киеве. Собрались три компании: Red Rabbit Entertainment (мы с Костей), Profi и Front Pictures. Процесс был запущен на творческих началах. Ребята из Front Pictures раньше уже показывали свою графику на America's Got Talent, им и в этом году позвонили и позвали. Мы даже не отправляли заявку, только видео-зарисовку по запросу одного из 5-ти продюсеров шоу, и нам ответили: "Карт-бланш у вас, мы вас приглашаем. Разрабатывайте идею". Положительный и даже восторженный ответ продюсера стал для нас катализатором закончить все наброски, созданные «на коленках».

Это инновационная история, поэтому при подготовке первого номера, мы шли путем проб и ошибок, многое не сразу получалось, иногда даже хотелось все бросить, но мы не сдавались в течении года. Формат получил название "Антигравитишоу", а лучшие наработки и опыт, который мы приобрели на America's Got Talent, мы используем и при подготовке шоу "Winterra".

Константин: Это шоу попало в формат "талантов". Интересно было впервые ощутить себя участником, а не продюсером. В принципе, наш результат участия в America's Got Talent всем известен: три номера, полуфинал – и мы очень довольны ним.

Сложно ли работать в тандеме с Константином Томильченко?

Александр: Тут все предельно просто: если бы нам с Костей было некомфортно, мы бы уже давно не работали.

Фото: Константин Томильченко и Александр Братковский (пресс-служба)

А вам, Константин?

Константин: Саша очень ответственный человек, более ответственный, чем я, пунктуален, у него в голове много информации, и всю ее он контролирует, чем я не могу похвастаться. Я в нашем тандеме – мотиватор, а Саша – двигатель. Это лично мое ощущение. А Саша на самом деле, наверное, думает: "Последние годы еле терплю его, надо разводиться. Да он бездарный человек, я его тяну за собой" (смеются).

Как вы распределяете обязанности и зоны ответственности между собой? Есть ли у вас определенные правила работы и общения во время творческого процесса?

Александр: Мы по очереди стараемся болеть: на прошлой неделе – Костя, на позапрошлой – я (смеется). Любая работа в партнерстве — это сложно, ведь нужно во всем находить компромиссы, периодически идти на уступки. Честно говоря, творческие взгляды у нас отличаются, но, я считаю, что это только усиливает наш тандем с профессиональной точки зрения.

Кто-то что-то делает лучше, кто-то хуже. Например, Костя лучше варит борщ, а у меня вареники лучше получаются (смеется). На самом деле, Костя очень талантливый хореограф и в наших постановках он был не только режиссером, но и ставил танцевальные номера. В этом плане мне тоже с ним очень комфортно, ведь я не ставлю хореографию. А в целом, я считаю наше сотрудничество плодотворным и творческим.

Константин: Действительно у нас бывают дискуссии, но мы стараемся их решать. Мы нашли друг в друге человека, который нас дополняет, который может добавить что-то новое к общему видению.

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