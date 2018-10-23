"Я — настоящая": Леся Никитюк о Танцах со звездами, жизни без комплексов и силе блондинок

Леся Никитюк (фото: пресс-служба)

Искренняя, добрая и с юмором Леся Никитюк в интервью РБК-Украина

Selfmade Woman — так можно быстро и без лишних объяснений представить Лесю Никитюк. "Проста дівчина з Хмельницького", как любит называть себя Леся, прошла все "круги шоу-бизнеса", чтобы сегодня смело называться одной из наиболее узнаваемых телеведущих Украины.

Кто-то запомнил ее бесшабашной путешественницей в "Орле и Решке", для кого-то она осталась "своим парнем" в шоу "Леся-Здеся", некоторые увидели в ней душевную подружку по шоу "Хто зверху?". В любом случае, как утверждает сама Никитюк, на всех этапах своей жизни она была сама собой и своим принципам не изменяла. "Я — НАСТОЯЩАЯ", — искренне говорит ведущая.

В интервью РБК-Украина Леся Никитюк легко и с юмором вспомнила о своих предыдущих шоу, поделилась личными успехами в Танцах со звездами, искренне рассказала о комплексах и внутренних табу. Но самое главное — еще раз подарила улыбку!

Леся, позади уже девятый эфир нового сезона Танцы со звездами 2018. С каждым выпуском все горячее и опаснее. При этом члены жюри вас достаточно часто критикуют за плохую технику, движения и т.д. Как лично вы оцениваете свои танцевальные успехи сейчас? Над чем нужно более усердно поработать?

Честно скажу, до проекта танцевального опыта у меня не было. В детстве все упиралось в комплексы из-за роста. Знаете, когда на дискотеке играет любимая песня или медлячок, а ты — "оп", и в сторону, вроде тебя кто-то позвал. В танцевальном кружке мне долго не могли найти партнера. Хотя, думаю, это распространенная проблема среди девочек, рост которых выше 175 см.

В общем, в детстве, когда большинство девочек танцевали, я плавала: в бассейне партнер не нужен, на рост твой никто не смотрит. Плывешь себе и плывешь. Плюс бассейн стал хорошей экономией для моей семьи. Танцы — это ведь очень дорогой спорт (костюмы, туфли, косметика, блестки). А на плавании — один купальник купили, и ты пять лет в нем гребешь.

Леся Никитюк и Макс Ежов — Фьюжн (9-й эфир Танцев со звездами 2018)

А насчет того, получается или нет, тут уже вам лучше видно. Скажу одно: я действительно очень много тренируюсь. Даже Влад Яма признал, что прогресс есть. И, по его словам, уже с четвертого эфира я "начала владеть ногами и вовремя их сводить". Но мне кажется, если бы я ими плохо владела, то уже точно имела бы детей (смеется).

Поначалу я очень нервничала перед выходом на паркет. И очень близко к сердцу принимала критику. Но потом поняла, что это в первую очередь — шоу. Поэтому начала просто кайфовать и наслаждаться тем, что делаю.

К слову, осенью этого года вы дебютировали в качестве "звездной" модели на показе Андре Тана. Что сложнее: танцевать или дефилировать?

Да, я закрывала показ Андре. И это был мой первый подобный опыт. Но все прошло легко: что-что, а красиво ходить я умею! Тут длина моих ног уже не мешает, а очень даже помогает. Поэтому на подиуме я получала удовольствие. И да, танцевать — гораздо сложнее.

"Ноги-Хмарочоси", — подписала как-то фото в своем instagram Леся Никитюк

Быть может, стоит задуматься о модельной карьере? ;)

Честно, такие мысли никогда не возникали. Хотя данные и возможности для этого у меня есть. Но я долгое время профессионально занималась спортом, мечтала стать чемпионкой по плаванию. Это занимало все мое время. И, думаю, именно благодаря спортивной закалке, стремлению всегда быть первой, не бояться трудностей и много пахать, я и достигла того, чего достигла. Во время съемок все эти навыки мне очень пригодились.

Часто ли мужчины засматриваются на ваши ноги?

Даже не представляете, насколько! Более того, они не просто смотрят, они еще и делают с ними селфи! (смеется)

А комплименты на тему ног часто слышите?

Да каждый день! Моим ногам поют песни, им дарят туфли... Их даже не кусают комары!

Сложно отыскать участников предыдущих сезонов Танцев со звездами, на которых бы не распространялись слухи о возможных романах с танцорами. Некоторые этого особо и не скрывали. Промелькнула ли искра между вами и Максом Ежовым?

Макс — очень классный парень. И у него армия поклонниц. Недавно мне начали приходить в соцсетях сообщения от девочек. И знаете что? Они просят помочь с ним познакомиться! Я очень активно взялась за роль свахи. И теперь каждая фанатка сначала проходит кастинг у меня, а потом я передаю ее контакт Максу. Я, знаете ли, хорошо разбираюсь в людях...

Так что, нет, искра между нами мелькает только танцевальная (улыбается). А мы с Максом — друзья.

Леся Никитюк и Макс Ежов (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Стартовали новые выпуски шоу "Хто зверху?", которые были отсняты заранее. Вы как-то писали, что после съемок нового проекта еще несколько дней "не вылезаете" из дома, так как вас "накрывает". О чем речь? Слишком большая эмоциональная и физическая нагрузка?

Ну, как вам сказать. Вот представьте: мы отсняли сезон "Хто зверху?", а через четыре дня начали снимать сезон "Кто против блондинок?". Съемочный день — это 12 часов! Такой темп и график работы истощает и физически, и эмоционально. Огромное количество людей, постоянный грим на лице. После такой нагрузки мне очень хотелось отдохнуть дней 10 на каком-то классном пляже. Но нет! Буквально через неделю после таких супернасыщенных и долгих съемок у меня уже был первый прямой эфир на Танцах со звездами.

Так и не скажешь, что вас может что-то выбить из колеи! По крайней мере, на экране вы всегда живчик, находите выход из любой ситуации… Помимо ТВ-проектов, скажем, в "обычной" жизни вы такая же? Есть ли что-то, что может действительно вывести из себя Лесю Никитюк, спровоцировать на скандал?

Я люблю свою профессию за то, что могу быть такой, какая я есть. И не думать о каких-то рамках и непонятно кем придуманных стандартах. Без капли сомнения могу сказать, что на экране я точно такая же, как и в жизни. Я — НАСТОЯЩАЯ. Конечно, иногда бываю очень эмоциональной. Но вывести меня из себя может только несправедливость.

А вообще, не люблю, когда меня спрашивают о моем стиле поведения и общения. Я настоящая — это все, что вам необходимо знать! Если не подхожу под чье-то видение — это уже не мои проблемы. В конце концов, прежде чем критиковать, сначала попробуйте сделать что-то сами. Обещаю: не буду комментировать!

Сергей Притула как-то говорил, что во время съемок первой программы "Хто зверху?" вы немного распереживались. Что смутило? Или это от непривычки работать над студийными "закрытыми" проектами?

Когда я была участницей "Хто зверху?", то очень переживала и делала все, чтобы наша команда оказалась "сверху". А когда стала капитаном, естественно, переживала еще больше. И еще сильнее желала женской команде побед, а мужской — длинной череды поражений. Мы же на игровой площадке не просто развлекаемся, мы зарабатываем деньги на благотворительность. Это важно!

Сергей Притула и Леся Никитюк в шоу "Хто зверху?" (фото: пресс-служба "Нового канала")

А вообще, "Хто зверху?" был моим первым опытом студийного проекта. И пришла я туда сразу после съемки сезона "Орла и решки". Нормально, когда люди в таких обстоятельствах немного нервничают. Слава Богу, мое волнение осталось незамеченным зрителями и режиссерами.

В новый формат и съемочный процесс я втянулась быстро. И теперь уже не я, а Сергей сильно переживает за свою команду! У нас на шоу — настоящий юмористический батл. И мы получаем от этого огромное удовольствие. Судя по рейтингам, которые бьют рекорды всех сезонов, зрителю наш тандем тоже нравится.

Чувство юмора — это семейное?

На самом деле, в моей семье с юмором все хорошо вплоть до седьмого колена. Моя бабушка, царство ей небесное, работала на почте и считалась лучшей ведущей свадеб. Мама сейчас поет в хоре, играет на баяне. И когда я училась на педагога, никто, по большому счету, и не верил, что я буду преподавать.

Года четыре назад я хотела поступить на актерский факультет в театральный университет. Пришла на собеседование к народному артисту Украины Богдану Бенюку, принесла ему все свои видео. Он посмотрел и сказал: "Леся, у тебя есть уже сформировавшийся образ. Если ты начнешь учиться на актерском, его могут сломать". На этом и успокоилась.

Леся Никитюк: "Прежде чем критиковать, сначала попробуйте сделать что-то сами"

Как вам вообще работается с Притулой? Он требовательный и капризный, или же добрый и отзывчивый? Быстро нашли с ним общий язык?

Барабанная дробь! Итак, я считаю Сергея Притулу лучшим ведущим страны! И всегда лайкаю его в соцсетях (смеется). С ним не соскучишься. Мы постоянно друг друга подкалываем. Во время съемок он меня поддерживал. Иногда бил, конечно, но больше поддерживал. В общем, один раз, в самом начале, Притула меня поддержал (улыбается). Просто потом женская команда начала постоянно побеждать! И на этом его поддержка закончилась.

Но все же признаюсь: перед началом работы в проекте, на всякий случай, я ходила в церковь и просила благословления. Я всегда духовно настраиваюсь перед любыми проектами. Помню, даже во времена "Орла и решки" перед каждой поездкой я заходила в церковь, молилась, чтобы Бог нам помог. Чтобы все самолеты вовремя взлетали и садились. А всей съемочной группе на руку надевала красные веревочки-обереги.

Что касается "Орла и решки", не жалеете, что покинули проект?

А почему я должна жалеть?! Да, это была достаточно тяжелая работа. Да, на этот проект ушло пять лет моей жизни. Но это были потрясающие пять лет и впечатления на всю жизнь. И вообще, если я смогла оседлала страуса, то смогу "оседлать" еще не один телевизионный проект. С лучшим среди развлекательных украинских проектов — "Хто зверху?" — у меня это, кажется, получилось.

Экс-ведущие "Орла и решки" Леся Никитюк и Регина Тодоренко (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Давайте вернемся к вашим предыдущим проектам и затронем тему украинского шоу-биза. В 2013 году вышла передача на телеканале "К1" — "Леся-Здеся". Как вам этот формат?

Для меня это навсегда любимая программа! Всю идею и задумку я пропустила через себя, участвовала во всех процессах, на 100% прочувствовала образ и подачу. И главное — могла быть собой. Многим удалось увидеть в этом образе себя: молодая девушка, которая приехала в мегаполис, чтобы попасть в шоу-бизнес и стать звездой. Да я сама многому училась в рамках проекта, а посетив тысячи вечеринок, точно знала, что и как носить. Кто знает, может в будущем этот формат и возродится...

В свое время вы откровенно троллили украинский шоу-биз, тепер стали его частью, и очень даже узнаваемой. Можно сказать, побывали с обеих сторон баррикад. Какая роль импонировала больше: телеведущей-провокатора или телеведущей-светской львицы?

Честно, мне нравятся оба формата. И меня тешит мысль, что и зрителям я тоже нравлюсь и такой, и такой.

"Леся-Здеся" повеселилась на OLMECA-party

И вновь шоу. На этот раз "ВокругМ", когда вы, скажем так, "обозревали" мужчин со всего мира)) Формат программы для нашей аудитории — однозначно разрыв шаблонов. Девушка колесит по миру, знакомится с неизвестными мужчинами, рассказывает о них… Что и говорить, едва ли не под каждым выпуском появлялись комменты, мол, "срамота, приличные девушки так себя не ведут". Как реагировали на подобные комменты? И в какой стране мужчины лучше?

Что сказать. Наш эксперимент оказался интересен не только зрительницам, желающим выскочить замуж за заморского принца. Для меня "Вокруг М" тоже стал огромным опытом. За это время я получила сотни писем от женщин-славянок со всего мира, которые давали множество советов и наставлений по поводу мужчин разных национальностей.

Мы показали менталитет мужчин из 12 стран — Франции, Германии, Испании, Швейцарии, Греции, ОАЕ, Азербайджана и других. Но все равно украинцы пока что остаются самыми лучшими мужчинами. Пока что! Ведь исследование не окончено.

Осенью у вас, по сути, вышло три шоу, одно из которых — нашумевшее "Кто против блондинок?"

Многие до сих пор считают достоверными стереотипы о блондинках! И главная цель проекта "Кто против блондинок?" — рассказать о настоящих блондах, которые уж точно не похожи на героинь старых анекдотов. Например, мы часто слышим в спину шутки, мол, "блондинка за рулем, как обезьяна с гранатой". А давайте вспомним немецкую автогонщицу Сабину Шмиц. В 2004 году ей удалось установить рекорд на Jaguar S-Type в эфире передачи "Top Gear", побив время гонщика Джереми Кларксона. Сейчас Сабине 49 лет, она переквалифицировалась в тележурналистки — теперь она ведущая "Top Gear".

Леся Никитюк: "В моей семье с юмором все хорошо вплоть до седьмого колена" (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Еще пример. Говорят, "у блондинок нет чувства юмора". Да ладно?! А как же актрисы Эми Шумер, Риз Уизерспун, Ребел Уилсон. Чтобы уметь рассмешить миллионы, нужно иметь очень хорошее чувство юмора, а еще уметь смеяться над собой.

В нашем шоу "Кто против блондинок?" много суперкрутых и талантливых девушек. Есть мастера спорта, кандидаты наук и даже самая сильная женщина Украины! Все они умные, интересные, а самое главное — очень смешные! Мне, как ведущей, вообще легко. Нужно просто вовремя дать команду "фас", и 50 блондинок обдерут до нитки мужчин-участников, которые изначально приходят с настроем легко и быстро обыграть белокурых красавиц!

Леся, считаете себя девушкой без комплексов, или есть "внутренние табу"?

Кто знает меня, тот в курсе, что неловкие ситуации со мной случаются постоянно! Например, режиссер и оператор снимают мой прыжок в воду на Бора-Бора. Они уже находятся в воде, а я прыгаю с катера. А так как я мастер спорта по плаванью и прыгать умею, то погружение оказывается настолько эффектным, что купальник с меня слетает полностью! И всю эту обнаженку видят не только камбалы со скатами, но и съемочная группа! Скажу сразу — кадр удалили.

Леся Никитюк для мужского журнала XXL, декабрь 2016

Конечно, внутренние табу у меня есть. Но я пытаюсь с ними бороться. Например, никогда не могла подумать, что снимусь в эротической фотосессии для журнала XXL. Я очень категорична к себе и своей фигуре. Но иногда хочется рискнуть. Все, что вы видите в этом журнале — результат именно такого шага. Не хочется жалеть в 50 лет, что когда-то в молодости отказала крутому журналу из-за предубеждений. Но тогда, помню, очень волновалась по поводу результата и того, как меня воспримет читатель в столь пикантном и непривычном амплуа.

Позвольте затронуть вашу личную жизнь, о которой вы, кстати, не особо говорите. Правда, что ваш молодой человек — сосед по лестничной клетке? Или это "басня" для отвлечения внимания?

Благодаря проекту "Вокруг М" я узнала сама и познакомила наших женщин с менталитетом мужчин, живущих в разных странах. Постоянные разъезды, я практически не бывала дома. И даже не знала, кто живет за стенкой. Однажды у меня случился небольшой перерыв в командировках, и я случайно познакомилась со своим соседом прямо у дверей.

Поговаривают, что вы сейчас готовитесь к запуску какого-то масштабного шоу. Расскажите подробнее о проекте.

Пока что могу сказать только одно: секрет!

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