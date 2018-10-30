"Я не могла больше дышать": Седокова презентовала "рожденную из самой странной любви" песню

Фото: коллаж РБК-Украина

Певица назвала музыку своим лекарством и призванием

Известная украинская певица Анна Седокова, которая недавно рассказала о переменах в своей личной жизни, опубликовала в соцсети новую лирическую песню. Также артистка в Instagram откровенно поделилась с поклонниками историей создания композиции.

"Позавчера я не могла больше дышать. После самолета, я приехала в студию и написала ее. Песня, которая родилась из самой странной любви. Она родилась и стало легче. Спасибо за помощь Ростику Халикову, - рассказала Анна.

Видео: instagram.com/annasedokova

Также певица назвала музыку своим лекарством и призванием: "Я могу писать песни и это моя миссия".

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Также Седокова не обошла вниманием и личную сторону своей жизни. Она отметила, что была слишком занята новой песней, чтобы комментировать новости последних дней.

"Нет, у меня нет парня. Вы перепутали. У меня есть моя музыка. Пожалуйста, давайте писать об этом", - призвала певица.

Скрин: instagram.com/annasedokova

В комментариях в сообщению Седоковой подписчики высказывают восхищение композицией:

"Офигенная песня";

"Какая она прекрасная. Мне очень понравилось";

"До мурашек";

"А мне она нравится! Прослушала всего фрагмент, а уже хочу ее слушать и слушать"...

Скрин: instagram.com/annasedokova

Как сообщалось ранее, певица Анна Седокова поделилась с поклонниками снимком в новом образе.

Также Анна Седокова опубликовала видео в соцсети о том, как проводит время с детьми и пост с ответом на упреки недоброжелателей.

Также мы писали о том, что Седокова рассказала, какой мужчина должен быть рядом с ней.

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Видео: РБК-Украина