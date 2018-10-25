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"Я люблю тебя": Тодоренко нежно поздравила возлюбленного с днем рождения

Lite » Звезды 25.10.2018 - 19:16
Фото: Коллаж РБК-Украина
Фото: Коллаж РБК-Украина

Артистка отметила, что рада находиться с таким мужчиной

Популярная певица, экс-ведущая шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко нежно поздравила Влада Топалова с днем рождения. Соответствующий пост артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

"Любимый мой человек, сегодня ты стал старше на целый год. Невероятно мудрый, терпеливый, тёплый - только ты можешь укротить такую, как я! Быть рядом с тобой - большое счастье. Я люблю тебя! Все остальное скажу через пару часов. С Новым годом тебя, мужчина жизни моей! С новым НАШИМ годом", - написала Регина под снимком.

&quot;Я люблю тебя&quot;: Тодоренко нежно поздравила возлюбленного с днем рожденияФото: (instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники присоединились к поздравлениям Регины, пожелав влюбленной паре огромного счастья и мира в семье: 

"Какие вы красивые и влюблённые! Глядя на Вас, начинаю верить, что счастье есть!";

"Классные! Счастья вам";

"Одна из самых невероятных пар";

"Очень красивая пара. Берегите друг друга";

"Отличное фото и пожелание!";

&quot;Я люблю тебя&quot;: Тодоренко нежно поздравила возлюбленного с днем рождения

Скриншот комментариев: (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, что Влад Топалов рассказал, чем его покорила экс-ведущая "Орла и Решки".

Мы писали, что беременная Тодоренко рассказала, почему удаляется из Instagram.

Также мы писали, что Влад Топалов сводил Регину Тодоренко на бал и сделал откровенное заявление со сцены.

 Видео: (video.rbc.ua)

Новости Украины Влад ТопаловРегина Тодоренко
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