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"Я люблю тебя": отец Меган Маркл показал милые открытки от дочери

Lite » Звезды 09.12.2018 - 22:18
"Я люблю тебя": отец Меган Маркл показал милые открытки от дочери
Коллаж (РБК-Украина)

Отец герцогини пытается достучаться до дочери

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл, который преподнес дочери неприятный сюрприз, показал журналистам открытки, которые в прошлом писала ему дочь. По словам мужчины, он очень грустит от того, что в этом году Рождество встретит без дочери, ведь он по прежнему пытается вернуть ее всеми силами. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Томас винит во всем принца Гарри, который, по его мнению, очень влияет на его дочь.

"Я сделал десятки попыток, чтобы связаться с дочерью, но они с Гарри возвели между нами стену. Они поверили не мне, а журналистам, которые выставляют меня в плохом свете. Поэтому я снова обращаюсь к ним, чтобы все исправить,
– сказалТомас Маркл.

&quot;Я люблю тебя&quot;: отец Меган Маркл показал милые открытки от дочериОткрытка отцу от Меган Маркл (Скриншот с dailymail.co.uk)

Отец Меган показал милые открытки, которые писала ему дочь. В них написаны слова любви и нежности.

Напомним, что Меган Маркл заставила первого мужа подписать необычный контракт.

Как мы писали ранее, отец беременной Меган Марк Томас публично заявил о своих правах на еще не родившегося наследникапринца Гарри. Он считает, что должен часто видеться с ребенком, и готов пойти на крайние меры - подать в суд на дочь.

 

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