"Я еле живая": Регина Тодоренко пожаловалась на трудности путешествия в Италию

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая похвасталась потрясающими видами с балкона

Регина Тодоренко не прекращает вести гиперактивный образ жизни и путешествовать даже после рождения сына Михаила. Когда малышу еще не было и полугода, она впервые отправилась с ним в Дубае, попутно рассказав о тонкостях перелета с ребенком. Также Миша уже успел побывать с родителями в Турции. Теперь же Регина решила рвануть с мальчиком в живописную Италию, но перелет настолько измотал звезду, что она едва отошла от тяжелой дороги. Об этом ведущая рассказала в историях Instagram.

Мало того, что Регине пришлось везти множество чемоданов, так они еще и оказались в разы тяжелее, чем обычно. В самолете она летела с несколькими мамочками, у которых было двое детей, понимая их, как никто, Регина восхитилась тем, как женщины ловко справляются с малышами.

Судя по всему, знаменитость практически не спала, ведь она выглядела на видео уставшей и немного опухшей. Впервые она летела с ребенком на далекое расстояние в одиночку.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

В полшестого утра Регина показала видео с сыном. Она сидит с Мишей на террасе и обращается в камеру к фанам: "Я еле живая после вчерашнего перелета, после вчерашней поездки. Зато мы с медведем в таком прекрасном месте", - показала она окрестные живописные пейзажи.

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Регина приехала в прибрежный город Сооренто и поделилась первыми впечатлениями. "Просто невероятно красиво. Пока что все нравится кроме дневной духоты", - заявила она.

Ранее Регина Тодоренко пожаловалась на усталость и плохое самочувствие, а также заявила, что ей необходимо обратиться к врачу.

Напомним, что Регина Тодоренко исполнила сыну Мише "колыбельную" на родном украинском языке.

Кстати, Регина Тодоренко готовится к роскошной свадьбе и с удовольствием делится с поклонниками всеми подробностями организации торжества.