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"Я домохозяйка": Бедняков рассказал, как "променял" работу на семью (видео)

Lite » Звезды 04.11.2018 - 15:49

Видео: Андрей Бедняков о карьере жены (Youtube-канал/Светская жизнь)

Популярный украинский шоумен и телеведущий Андрей Бедняков рассказал, как "променял" работу на семью, и как относится к карьере жены. Об этом он рассказал Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".

"Я знал про этот кастинг. И стимулировал ее к этому. Но когда она начала сниматься в кино, было немного сложно. Я не мог осознать, что теперь я домохозяйка. Отказался от работы и был только с ребенком", - сказал он.

&quot;Я домохозяйка&quot;: Бедняков рассказал, как &quot;променял&quot; работу на семью (видео)

Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

Более того, Бедняков рассказал, что "угрожал" жене проигнорировать ее творческие успехи.

"Были даже моменты, когда я говорил: "Я не пойду на твой фильм. Я не буду смотреть женский квартал". Было очень трудно. Но на самом деле, она сейчас там, где хочет быть. И я за нее очень рад", - уточнил он.

&quot;Я домохозяйка&quot;: Бедняков рассказал, как &quot;променял&quot; работу на семью (видео)

Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

Как сообщалось ранее, участница Х-Фактора Амалия Аверкиева приехала на восьмой сезон шоу  прямиком из ЗАГСа. Ее супруг Никита по дороге в ресторан предложил ей заехать на кастинг.


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