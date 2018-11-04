"Я домохозяйка": Бедняков рассказал, как "променял" работу на семью (видео)

Видео: Андрей Бедняков о карьере жены (Youtube-канал/Светская жизнь)

Популярный украинский шоумен и телеведущий Андрей Бедняков рассказал, как "променял" работу на семью, и как относится к карьере жены. Об этом он рассказал Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".

"Я знал про этот кастинг. И стимулировал ее к этому. Но когда она начала сниматься в кино, было немного сложно. Я не мог осознать, что теперь я домохозяйка. Отказался от работы и был только с ребенком", - сказал он.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

Более того, Бедняков рассказал, что "угрожал" жене проигнорировать ее творческие успехи.

"Были даже моменты, когда я говорил: "Я не пойду на твой фильм. Я не буду смотреть женский квартал". Было очень трудно. Но на самом деле, она сейчас там, где хочет быть. И я за нее очень рад", - уточнил он.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

Как сообщалось ранее, участница Х-Фактора Амалия Аверкиева приехала на восьмой сезон шоу прямиком из ЗАГСа. Ее супруг Никита по дороге в ресторан предложил ей заехать на кастинг.