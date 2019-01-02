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Взялась за старое: Майли Сайрус удивила развязными новогодними фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.01.2019 - 23:20
Взялась за старое: Майли Сайрус удивила развязными новогодними фото
Фото: Майли Сайрус (instagram.com/mileycyrus)

Певица эпатировала поклонников смелыми поступками на камеру

Американская бунтарка, певица и актриса Майли Сайрус, которая недавно вышла замуж за своего возлюбленного, актера Лиама Хемсворта, показала, как она встретила Новый год 2019. В Instagram звезда опубликовала серию провокационных фото, которые удивили сеть.

На одном из снимков артистка, лежа на диване, пьет шампанское прямо из бутылки. На другом показала на камеру неприличные жесты.

Взялась за старое: Майли Сайрус удивила развязными новогодними фото

Фото: Майли Сайрус (instagram.com/mileycyrus)

Подпись к кадрам была не менее вызывающим, чем сама фотосессия. "Тоже дерьмо, Новый год", - отметила в комментарии Майли.

Взялась за старое: Майли Сайрус удивила развязными новогодними фото

Фото: Майли Сайрус (instagram.com/mileycyrus)

Взялась за старое: Майли Сайрус удивила развязными новогодними фото

Фото: Майли Сайрус (instagram.com/mileycyrus)

Отдельно стоит сказать о наряде знаменитости. Сайрус встречала праздник в черном. Брюки-клеш с белыми кантами, водолазка в тон, грубые ботинки и кокетливый берет создали образ истинной бунтарки.

Взялась за старое: Майли Сайрус удивила развязными новогодними фото

Фото: Майли Сайрус (instagram.com/mileycyrus)

Ранее, семейными новогодними снимками с поклонниками поделилась модельер и светская львица Виктория Бекхэм. Она встретила праздник вместе с детьми и мужем. Звездное семейство выглядело на снимках счастливым.

К слову, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян также решила похвастаться фото зимних забав в компании близких и родных. Ее звездные гости с удовольствием катались на горке из искусственного снега и от души веселились. Дженнифер Лопес и Алекс Родригес, Пэрис Хилтон, Джон Ледженд, Канье Уэст, Кортни Дженнер и Кендалл Дженнер с радостью спускались вниз прямо в вечерних нрядах.

Кстати, под венец собралась и 45-летняя топ-модель Хайди Клум. Ее избранником стал музыкант Том Каулиц. Невзирая на разницу в возрасте, пылкий влюбленный сделал предложение манекенщице на католическое Рождество.

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