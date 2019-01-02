Взялась за старое: Майли Сайрус удивила развязными новогодними фото

Фото: Майли Сайрус (instagram.com/mileycyrus)

Певица эпатировала поклонников смелыми поступками на камеру

Американская бунтарка, певица и актриса Майли Сайрус, которая недавно вышла замуж за своего возлюбленного, актера Лиама Хемсворта, показала, как она встретила Новый год 2019. В Instagram звезда опубликовала серию провокационных фото, которые удивили сеть.

На одном из снимков артистка, лежа на диване, пьет шампанское прямо из бутылки. На другом показала на камеру неприличные жесты.

Фото: Майли Сайрус (instagram.com/mileycyrus)

Подпись к кадрам была не менее вызывающим, чем сама фотосессия. "Тоже дерьмо, Новый год", - отметила в комментарии Майли.

Фото: Майли Сайрус (instagram.com/mileycyrus)

Фото: Майли Сайрус (instagram.com/mileycyrus)

Отдельно стоит сказать о наряде знаменитости. Сайрус встречала праздник в черном. Брюки-клеш с белыми кантами, водолазка в тон, грубые ботинки и кокетливый берет создали образ истинной бунтарки.

Фото: Майли Сайрус (instagram.com/mileycyrus)

Ранее, семейными новогодними снимками с поклонниками поделилась модельер и светская львица Виктория Бекхэм. Она встретила праздник вместе с детьми и мужем. Звездное семейство выглядело на снимках счастливым.

К слову, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян также решила похвастаться фото зимних забав в компании близких и родных. Ее звездные гости с удовольствием катались на горке из искусственного снега и от души веселились. Дженнифер Лопес и Алекс Родригес, Пэрис Хилтон, Джон Ледженд, Канье Уэст, Кортни Дженнер и Кендалл Дженнер с радостью спускались вниз прямо в вечерних нрядах.

Кстати, под венец собралась и 45-летняя топ-модель Хайди Клум. Ее избранником стал музыкант Том Каулиц. Невзирая на разницу в возрасте, пылкий влюбленный сделал предложение манекенщице на католическое Рождество.