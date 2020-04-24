Вызывали в школу: Потап впервые рассказал о драках сына и конфликтах

Потап с сыном (фото: instagram.com/realpotap)

Рэпер похвалил мальчика за то, что тот смог дать сдачи

Потап прекрасно ладит со своим сыном от первого брака с продюсером Ириной Горовой, 11-летним Андреем. Раньше рэпер часто баловал мальчика, ведь виделся с ним не так часто, но затем разработал свою воспитательную схему, которая мотивирует школьника хорошо учиться и за это получать бонусы от папы. Андрей растет спортивным парнем: увлекается баскетболом, футболом и, как оказалось, занимался боксом! В своем новом YouTube-проекте 2РОРodcast он рассказал, как сын дал сдачи обидчикам в школе, защищая своего отца.

Рэпер пояснил мальчику, что он – сын звезды, поэтому ему придется сталкиваться с негативом в свою сторону.

"Я малому лично объяснял: "Андрюха, ты необычный парень. Тоесть ты обычный, только у тебя папа – знаменитость, поэтому тебе часто будут писать какие-то гадости". У него в школе к нему подходили школьные друзья, кто-то что-то плохое обо мне говорил. Андрюша в этот момент занимался боксом, и меня вызывали в школу порой. Говорят: тут Андрей… Я отвечаю: "Но он же заступался за папу!" Я при директоре сказал: "Андрюша, ты такого больше не делай!" А на выходе со школы сказал: "Молодец! Постоял за себя!" - признался рэпер.

Потап с сыном (фото: instagram.com/realpotap)

Также Потап пожаловался, что часто заблокированные в соцсетях юзеры пишут его сыну и сбрасывают негатив на ребенка, отыгрываясь на нем. "Те, кто не могут достучаться со своим хейтом на мне, перебрасывается на малого", - пояснил продюсер.

Видео: Youtube/2POPОDCAST

Напомним, что Потап рассказал об отношении к экс-супруге Ирине Горовой и выдержке и стойкости Насти Каменских.