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Вызов брошено: Юрий Горбунов обратился с важным посланием к украинцам

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.03.2020 - 13:37
Вызов брошено: Юрий Горбунов обратился с важным посланием к украинцам
Фото: Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Ведущий дал советы украинцам

Юрий Горбунов и Катя Осадчая – родители маленького сына Ивана. Хоть пока они не показывают лицо мальчика, поклонники пары смогли рассмотреть, что малыш похож на отца. Не удивительно, что ведущие беспокоятся о малыше, тем более в условиях карантина, связанного с коронавриусом. Юрий решил обратиться ко всем подписчикам и, в частности, родителям детей и дать им немколько советов.

Они подкрепил свой пост фото, на котором сидит за столом в кафе с задумчивым видом, оперевшись одной рукой об стол.

"Сьогодні ми вже живемо в нових умовах! Карантин введено - це правильно! Особливо в умовах оголошення пандемії! Це значить,що під загрозою все людство в цілому! І найгірше що можна робити-це панікувати! Скуповувати макарони і забувати мити руки! А ще всіх і все критикувати! Нам усім кинуто виклик, і якщо зберігати розум світлим, а серце чистим - ми впораємось! Давайте дотримуватись тих правил гігієни і поведінки яке рекомендує МОЗ, продукти купувати по необхідності, а вільний час проводити з дітьми! Зараз цього часу у всіх має з‘явитися більше! Переможемо!" - оптимичтсично закончил свою речь шоумен.

Вызов брошено: Юрий Горбунов обратился с важным посланием к украинцам

Фото: Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Подписчики Юрия в своем большинстве поддержали его выводы и разделили мнение ведущего.

  • Гідний пост. Дякую
  • Полностью с вами согласна
  • Все правильно ,спасибо. Тем не менее ,нужно таки разово зайти и закупиться, что б меньше заходить потом
  • Юрій усе правильно и мудро сказали
  • Дуже вiрно говорите,Юрiю.Як би ж всi це усвiдомили
  • Красавчик
  • Как вы мудро все сказали

Скриншот комментариев

Ранее Катя Осадчая в нежном наряде вызвала споры в сети – ведущую заподозрили в беременности.

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Новости Украины Юрий Горбунов
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