Вышла первая серия "французского" сериала о группе "Бумбокс"

Видео: YouTube/familyboombox

11 декабря состоялась премьера сериала "Код Френч", посвященного работе популярной группы "Бумбокс" на знаменитой французской студии "La Fabrique". Именно там в начале ноября Андрей Хлывнюк и Ко записывали некоторые песни для своего будущего альбома "Таємний Код".

По словам музыкантов, они решили отснять все, что с ними происходит (артисты отсняли в Сан Реми де Прованс террабайты видео!), и выпустить все это в виде документального сериала - зрители смогут увидеть четыре серии хронометражем от 30 до 40 минут.

"Код Френч", говорят музыканты, это проект для тех, кто наряду с шутками и "солдатскими историями" действительно интересуется музыкой. Не только ее конечной составляющей, в виде сингла или клипа, большого концерта или пресс-конференции артиста, но музыкой в момент ее создания.

"Бумбокс" презентовали первую серию "Код Френч" (фото: пресс-служба)

"Ты видишь, как переживают и радуются взрослые, давно состоявшиеся музыканты, как налаживается общение с людьми, которых ты не знал пять минут назад, как механическое исполнение песни рассыпается и появляется та самая магия, которая в будущем будет качать тебя и из крошечного динамика телефона и на стадионном концерте - об этом "Код Френч", - рассказали участники "Бумбокса".

В первой серии зритель познакомится с Мистером Лионом, узнает, как собрать 200 тыс. виниловых пластинок, поймет, кто и на кого работает в группе "Бумбокс" и зачем хорошем басисту в студии нужна губка для мытья посуды.

Напомним, 28 ноября состоялась премьера песни "Твiй На 100%" - второго сингла с будущего альбома "Таємний Код", который выйдет в следующем году.

Ранее Хлывнюк рассказал о своих взаимоотношениях с детьми, а также о том, какую роль в жизни для него играет любовь.

Видео: РБК-Украина