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Вышла с любимым на прогулку: Каменских в легком платье удивила своим луком

Воскресенье 23 августа 2020 16:04
Вышла с любимым на прогулку: Каменских в легком платье удивила своим луком
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Певица показала новые фотографии с прогулки

Настя Каменских очень занятой человек. Тем не менее в перерывах между работой над новым испаноязычным альбомом она находит время для спорта и прогулок. Звезда предстала перед поклонниками в легком летнем платье и высоких сапогах, которые очень сильно удивили сеть. При этом она дополнила свой образ сумкой под цвет сапог.

Новые фото с прогулки артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Она также отметила, что воскресенье, сегодня, было просто волшебным.

Вышла с любимым на прогулку: Каменских в легком платье удивила своим лукомВышла с любимым на прогулку: Каменских в легком платье удивила своим луком

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

"Воскресенье сегодня просто волшебное. Так тепло, солнечно и такое классное настроение. В перерывах между работой над новым испаноязычным альбомом, вышла с любимым на прогулку - насладится последними деньками этого лета. Хочется запомнить эти летние прогулки и вспоминать их потом зимними вечерами с улыбкой. Несмотря ни на что, я благодарна этому лету за то, что оно было. А впереди будет еще лучше", - отметила певица.

Пользователи сети восторженно восприняли ее фото, тем не менее многих удивило то, что Каменских надела сапоги в столь теплое время. Люди спрашивали, не было ли ей жарко.

  • Ноги не запарились?
  • Что прям хочется надеть зимние сапоги;
  • Ей в сапогах не жарко, ужас;
  • Такая солнечная;
  • Огонь;
  • Очень красивая;
  • Ах, какая женщина, очень похожа на итальянку.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Каменских в облегающем комбинезоне призналась, без чего не может прожить и дня.

Ранее Настя Каменских научила правильно есть фрукты, чтобы не прибавить в весе.

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