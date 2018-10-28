"Выпила водки и съела борщ": в Киеве заметили популярную американскую певицу

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Майли Сайрус прилетела в Киев

Популярная американская исполнительница Майли Сайрус замечена в Киеве. По слухам, певица прилетела в украинскую столицу, чтобы снять новый клип. Как пишет издание Popcake, звезда отведала украинский борщ и выпила водки.

"Майли наелась борща, выпила горилки, отведала блинов и даже попробовала салат оливье и кусочком черного хлеба", - отметили в издании.

Видео с певицей в Киеве появилось в сети, но потом его удалили.

Фото: Майли Сайрус в Малибу (instagram.com/p/BoYvuyZlZ)

Напомним, что Майли Сайрус - популярная американская певица и актриса, известность которой принесла роль молодой поп-исполнительницы в молодежном сериале "Ханна Монтана". С 2009 года Майли Сайрус встречалась с известным актером Лиамом Хемсвортом, коллегой по фильму "Последняя песня". После трех лет вместе пара даже объявила о помолвке, но вскоре последовало официально заявление о расставании звезд. В июне 2015 года Майли даже призналась в своей бисексуальности.

Как ранее писал Styler, популярная украинская поп-певица Настя Каменских показала фолловерам новое фото, на котором позирует в черных штанах с красными лампасами, сшитыми под "спортивки", и коротком леопардовом пуховике.

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