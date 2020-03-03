"Выглядит странно": беременная дочь Сумской в белье сделала неожиданное признание

Фото: Антонина Паперная (instagram.com/tonya_papernaya

Антонина Паперная рассказала о своих привычках во время беременности

Актриса Антонина Паперная, старшая дочь Ольги Сумской, не скрывает, что из-за своего интересного положения неравнодушная к всевозможным сладостям, а ведь во время первой беременности она поправилась на 22 кг – чтобы лишний вес ушел, девушке пришлось усердно заниматься весь год. Невзирая на ожидание пополнения в семье, будущая мама ведет активный образ жизни и не упускает возможности запечатлеть свою беременность на фото – так, она показала черно-белый студийный снимок, оголив округлившийся животик.

Тоня позирует в бюстгальтере в стиле стрэпи с тонкими бретелями, распахнув пиджак. На голове у актрисы – шляпка, а в руке она держит аппетитное пироженое с ягодами.

"Эмоциональное состояние на мега уровне. Я могу заплакать от того ,что в доме не оказалось яблока и засмеяться просто смотря вдаль и вспоминая что-то (со стороны выглядит этот процесс немножечко странно). Кино... Кино я смотрю исключительно веселое и желательно с не очень сильной смысловой нагрузкой, а лучше просто мультики. Ну, про еду вы уже все поняли", - с юмором подписала милый кадр она.

Подписчики дочери Сумской забросали будущую маму искренними комплиментами.

Но выглядишь вполне уравновешено! И красивая, как всегда

Это все гормоны и ты такая красивая и нежная

Красивая

Вы прекрасны! Беременность вам к лицу

На какой неделе делали фото? Очень красиво

Скриншот комментариев

Ранее Антонина Папарная показала стильный светский выход – она выбрала удобное черное платье с мелким белоснежным принтом.