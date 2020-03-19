Не выдержала бы такую славу: Оля Полякова рассказала о своем пути к успеху

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля не жалеет, что так долго шла к успеху

Сегодня Оля Полякова собирает стадионы. Ее график расписан на годы вперед. При такой популярности можно спокойно подхватить звездную болезнь, но певица переболела ею еще в начале карьеры. Об этом Полякова рассказала в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Оля Полякова не скрывает, что на своём пути к успеху столкнулась с немалыми трудностями, но рада, что ее успех наступил в правильное время.

«Я становилась звездой в течение 15 лет, и за эти годы у меня было всякое: и нервные срывы, и ощущение, что жизнь очень несправедлива ко мне, – призналась Оля Полякова. – Я думала: «Вот почему эти несчастные дуры поют в телике, а я, такая талантливая, сижу на диване?»

По словам певицы, ей пришлось проделать очень большую работу над собой, чтобы поменять мнение к происходящему. К тому же Оля Полякова много работала в профессиональном плане.

«Я совсем не жалею, что такой успех, как сегодня, не произошел в моей жизни 15 лет назад, – сказала певица. – Потому что я бы тогда не выдержала такую славу. Это серьезное испытание медными трубами. Я теперь девочка взрослая, уже сознательная, и поэтому мне сейчас уже не страшно переживать успех, я адекватно на него реагирую. Мне это нравится. Я очень долго стремилась к нему».