''Вы - позор украинской нации!'' Никитюк отреагировала на критику в Танцах со звездами

Фото: Леся Никитюк (коллаж РБК-Украина)

Ведущая призналась, что отзывы в сети повергли ее в шок

Популярная украинская телеведущая, участница шоу Танцы со звездами 2018 Леся Никитюк весьма эмоционально отреагировала на критику своих выступлений в сети. Свой ответ недоброжелателям телеведущая опубликовала на странице в Facebook.

Так, на странице Леси одна из подписчиц оставила пожелание звезде "сломать ребра, как экс-участница Оксана Марченко", намекая, что Никитюк должна сама уйти из шоу.

"Пора ломать ребра, как Марченко, или красиво уйти, как Комаров", - написала ранее пользователь Светлана Горелько в адрес Никитюк.

Скриншот комментариев (facebook.com/Леся Никитюк)

Телеведущая в ответ отметила, что ее повергли в шок подобные призывы, а люди вроде Светланы позорят нацию.

"Для меня шок, что в Украине есть такие люди! Это надо было мне столько стран облетать, чтобы аж в родной получать такие комментарии! Уважаемая Света Горелько, я считаю, что такие люди как вы - позор украинской нации! Что вам до моих танцев? Вам так захотелось ребра сломаны мои увидеть? Просто нет слов", - высказалась артистка.

Скриншот комментариев (facebook.com/Леся Никитюк)

Отметим, что в комментариях многие другие пользователи сети поддержали Лесю, призвав ее не обращать внимания на подобные нападки.

Скриншот комментариев (facebook.com/Леся Никитюк)

Напомним, Леся Никитюк порадовала своих поклонников необычным флешмобом, в рамках которого фанаты украинской телеведущей получат сразу несколько уникальных "поощрительных призов". Так, участница Танцев со звездами запустила флешмоб #ЛесяБагіняЛаміната.

Отметим, ранее в эксклюзивном интервью РБК-Украина Никитюк вспомнила о неловкой ситуации на "Орле и Решке". Телеведущая рассказала, как с нее полностью слетел купальник.

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