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"Вы - кайф": жена Ступки соблазнила идеальными формами в бикини

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.08.2019 - 15:31
"Вы - кайф": жена Ступки соблазнила идеальными формами в бикини
Полина Логунова (фото: instagram.com/polinalogunova)

Также Логунова дала мощную фитнес-мотивацию

Полина Логунова не перестает приятно удивлять и мотивировать многотысячную армию поклонников своими достижениями. И самая главная “мотивация” - это конечно же роскошная фигура блогера и телеведущей. Отметим, что жена актера Дмитрия Ступки постоянно делится с подписчиками полезными бьюти-советами,  а также тренировками. И конечно же, блогер не отказывает себе в удовольствии публиковать фото в купальниках. 

Так, на данный момент Логунова находится на отдыхе в Доминиканской республике. А именно - в Баваро (туристическая зона в Пунта-Кана). С отдыха Логунова уже успела опубликовать серию красочных фото. 

На новом снимке блогер позирует в бикини насыщенного синего цвета. На фоне - голубое море, солнце, песок. Девушка кокетливо подняла ногу. 

&quot;Вы - кайф&quot;: жена Ступки соблазнила идеальными формами в бикини

Полина Логунова на отдыха в Доминикане (фото: instagram.com/polinalogunova) 

“Пересмотрела тысячу роликов фитнес-упражнений, и никак не определишься какое лучше, эффективнее, правильнее?  Спокойно, все это я сделала за тебя! За моими плечами сотни часов неустанных тренировок и опыта. Я НЕ фитнес-тренер, но я знаю что нужно твоему телу куда больше, у меня за спиной много спортивных регалий, дипломов и наград. Проф спортсмены никогда не бывают БЫВШИМИМожно бесконечно смотреть на телочек после операций со сделанной задницей и думать, что они знают секрет волшебного приседа, но это только лишь хирургия, да красиво, да эффектно, но лучше бы они делились историей своей пластики, нежели супчиков-смузи, на таких далеко не проедешь. Хочу, чтобы вы понимали своё тело и дружили с ним!” , - подписала новое фото Логунова, мотивируя подписчиков на свои тренинги. 

Поклонники Логуновой также поспешили оставить комментарии под ее новым фото: 

  • “Поля, Вы кайф” 
  • “О, каеф!” 
  • “Безупречная Фигура!! Браво, Полина!!!! Восхищаюсь Вами!” 
  • “Шикарная!” 
  • “Фигура - огонь!” 

&quot;Вы - кайф&quot;: жена Ступки соблазнила идеальными формами в бикини

Также до этого телеведущая показа другие фото с отдыха.

&quot;Вы - кайф&quot;: жена Ступки соблазнила идеальными формами в бикини

&quot;Вы - кайф&quot;: жена Ступки соблазнила идеальными формами в бикини

Фото: instagram.com/polinalogunova

Напомним, ранее Леся Никитюк в купальнике искупалась под водопадом. Телевдущая показала одну из достопримечательностей Украины. 

Кроме того, Никитюк повеселила забавным фото, сделанном в загоне с овцами и оставила оригинальную подпись-рассуждение!. 

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Новости Украины Полина ЛогуноваДмитрий Ступка
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