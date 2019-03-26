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Вулкан радужных эмоций: Сергей Бабкин поделился яркими семейными фото из дельфинария

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.03.2019 - 12:46
Вулкан радужных эмоций: Сергей Бабкин поделился яркими семейными фото из дельфинария
Фото: Сергей Бабкин (instagram.com/babkin_official)

Певец поделился эмоциями от заплыва с дельфинами

Известный украинский певец Сергей Бабкин, который умудрился целых семь месяцев скрывать новость о беременности своей жены Снежаны, порадовал поклонников яркими семейными фотографиями. Вместе с супругой и их двумя детьми он посетил киевский дельфинарий, где все семейство с удовольствием поплавало вместе с животными.

Они также снялись в яркой мини-фотосессии с дельфинами и китом-белухой, обнимая и целуя их. Снежана при этом засветила свой уже весьма заметно округлившийся животик.

Вулкан радужных эмоций: Сергей Бабкин поделился яркими семейными фото из дельфинария

Фото: Сергей Бабкин с семьей (instagram.com/babkin_official)

Как отметил артист на своей странице в Instagram, он чувствует с дельфинами необычную связь, как будто они - его предки.

"Рот растянут в улыбке, и не собирается расслабляться! Всплески восторга взахлёб! Вулкан радужных эмоций родом из детства! Как будто окунулся во что-то очень родное и близкое. О чем давно уже забыл. Забыл язык, забыл повадки. Но знаю точно- я попал домой. А это мои предки. Мы общались и благодарили друг друга за встречу! В жизни людей, в жизни тех кем мы стали, нет такого уровня переживаний! Наверно потому, что мы ушли из родной обители, а они остались.
Мы хотим к вам еще! Спасибо вам за счастье!" - поделился эмоциями Бабкин.

 

Фото: Сергей Бабкин с семьей (instagram.com/babkin_official)

Многие подписчики умилились таким ярким снимкам и отметили, что Бабкины очень позитивные и прекрасно выглядят.

"Мне однажды тоже повезло поплавать с дельфинами! Они волшебные ласковые невероятные! А вы все очень красивые";

"Как всегда волна позитива от Ваших фото! Настроение улучшается моментально! Спасибо Вам Сергей и Вашей семье, очень приятно за Вами наблюдать, читать Ваши посты, прям заряд положительных эмоций только от Ваших улыбок";

"Даааа, ровно год назад, с моим пузожителем тоже плавали и у вас, наверняка, они тоже приплыли к голове)))";

"Видно, что они тоже чувствуют хороших людей!)";

"Дельфины выглядят оочень хорошо! Не переживайте ЛЮДИ!!! Иногда человек чувства выплескивает, а дельфины спасают", - пишут фолловеры.

Однако нашлись и те, кто удивился, что певец, который серьезно увлечен йогой, поддерживает дельфинарии, в которых, по их мнению, с животными жестоко обращаются и выразили мнение, что дельфины должны жить на свободе.

"Фотографии конечно красивые, но дельфины должны жить на свободе!!!";

"Они не остались, их "ушли из родной обители", ещё и не по их воле. Не пропагандируйте жестокость, пожалуйста";

"Желаю вам больше деток. Вы позитивная, жизнеутверждающая семья и именно таких людей должно быть много. А дом дельфинов - это море, все остальное - тюрьма. Каждое живое существо должно жить в своём доме! Счастья вашей семье";

"Йога и дельфины ???? Как?" - недоумевают некоторые пользователи сети.

Напомним, ранее романтик Сергей Бабкин трогательно поздравил своих женщин с 8 марта.

Кстати, музыкант, который давно увлекается йогой и частенько балует поклонников фото с асанами в соцсетях, поразил фанатов шикарной растяжкой.

 

 

 

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