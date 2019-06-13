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"Второй бэбик?" Счастливая Тодоренко заинтриговала подароком от Топалова

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.06.2019 - 09:51
"Второй бэбик?" Счастливая Тодоренко заинтриговала подароком от Топалова
Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая пообещала рассказать, чем удивил ее муж на день рождения

Популярная телеведущая Регина Тодоренко во всю занята подготовкой к свадьбе с музыкантом Владом Топаловым. Хоть пара и расписана, а также воспитывает сыночка Михаила, но пышного торжества у звезд не было, потому они решили наверстать упущенное. Кроме того, 14 мая Регина будет праздновать день рождения и, по счастливой случайности, в этот же день выйдет последний в этом сезоне выпуск ее авторского шоу "Пятница с Региной".  Девушка готовится принимать поздравления, а также интригует подарком, который для нее приготовил любящий муж. Об этом ведущая написала на персональной странице в Instagram.

Регина показала счастливое фото с Владом, на котором она задорно смеется, прижимаясь к любимому мужчине.

"Как думаете, какой подарок Влад Топалов подготовил мне на ДР? Все подробности 14-го июня на моем  канале. Подарок – просто бомба!" - заинтриговала Регина.

&quot;Второй бэбик?&quot; Счастливая Тодоренко заинтриговала подароком от Топалова

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Комментаторы принялись активно гадать, чем музыкант мог удивить свою жену, а также делали комплименты паре. Среди версий звучала песня,  свадьба, а также … второй малыш и желательно сестричка для маленького Миши!

"Очень красивая фотография!", "Вторую беременность", "Топалов классный. Обожаю его! Мужчина на все 100%", "Давай вторую беременность!", "Такое атмосферное фото!", "Свадьбу!", "Очень красивая и оганичная пара! Я вами любуюсь!", "Песню сочинил!", "Дочку!", "За вторым бэбиком собираетесь?", "Дочурку! Вы же оба желаете ее", - делились догадками поклонники.

&quot;Второй бэбик?&quot; Счастливая Тодоренко заинтриговала подароком от Топалова

&quot;Второй бэбик?&quot; Счастливая Тодоренко заинтриговала подароком от Топалова

&quot;Второй бэбик?&quot; Счастливая Тодоренко заинтриговала подароком от Топалова

&quot;Второй бэбик?&quot; Счастливая Тодоренко заинтриговала подароком от Топалова

&quot;Второй бэбик?&quot; Счастливая Тодоренко заинтриговала подароком от Топалова

&quot;Второй бэбик?&quot; Счастливая Тодоренко заинтриговала подароком от Топалова

&quot;Второй бэбик?&quot; Счастливая Тодоренко заинтриговала подароком от Топалова

Скринот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Кстати, о втором малыше подписчики звезды заговорили не просто так! Ранее Регина Тодоренко сделала неожиданное признание и заявила, что готова к еще одному  ребенку и очень хочет девочку.

Ранее Влад Топалов сделал трогательное искреннее признание о любимой жене Регине Тодоренко.

Также Тодоренко и Топалов похвастались стильной семейной фотосессией, продемонстрировав сцены из супружеской жизни.

"Подгулявшая барышня": Регина Тодоренко впечатлила неожиданными образами "Выбираю платье": Регина Тодоренко показала подготовку к пышной свадьбе
Новости Украины Регина ТодоренкоВлад Топалов
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