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Всю жизнь была Снегурочкой: Лилия Ребрик очаровала архивными новогодними кадрами

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.12.2019 - 09:46
Всю жизнь была Снегурочкой: Лилия Ребрик очаровала архивными новогодними кадрами
Лилия Ребрик (фото: ТК "Украина")

Ведущая поделилась новогодними воспоминаниями и детскими фото

Новый год не за горами и все активно к нему готовятся, а также вспоминают детство и то ощущение сказки, которое было тогда. Не исключение и знаменитости - так, популярная телеведущая и актриса Лилия Ребрик уже нарядила красавицу елочку, конечно же вместе с детьми - дочками Дианой и Полиной. А в новой публикации в сети она решила предаться воспоминаниям о том, как для нее самой проходил этот праздник в детстве.

По словам Ребрик, всю свою жизнь - начиная с детского сада и вплоть до работы в театре она была Снегурочкой. В подтверждение Лилия поделилась целой серией очаровательных архивных фото, на которых запечатлена в этом образе - с раннего детства до юности.

Всю жизнь была Снегурочкой: Лилия Ребрик очаровала архивными новогодними кадрами

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

На многих кадрах маленькая Лиля позирует вместе с дедом Морозом и выглядит невероятно мило.

Всю жизнь была Снегурочкой: Лилия Ребрик очаровала архивными новогодними кадрами

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Трохи новорічного настрою з дитинства... Я все життя була Снігуронькою: в садочку, в школі, в інституті і навіть коли вже в театрі працювала. Всі головні ялинки в Києві я чесно відпрацювала (палац Україна, Український дім). Гортайте фото- там Снігурка від садочку до палацу Україна. Може скажете: "О Боже, у мене ж із цією Снігуркою є фото. Так це Ребрик?!". Усміхніться. Напишіть, ким ви були в дитинстві на Новий рік", - поделилась ведущая.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Пользователи сети оставили юной Снегурочке много умиленных отзывов, а также отметили, что на детских фото Лили просто-таки копия своей старшей дочери Дианы.

  • Яка чарівна Снігуронька
  • Диана вылитая вы!!!
  • Копия Диана
  • Вау, а ноги, а грация, просто богиня с детства)
  • Снегурочка классная! Ваша фирменная улыбка...Нет слов!
  • Діана і ви - одне обличчя))
  • Гарна снігурочка
  • Один раз теж була Снігуронькою) а в дитинстві сніжинкою
  • На пятой фотографии Диана похожа на Вас)
  • З того часу Ліля я бачу нічого не змінилося. А я завжди в костюмі королеви
  • Дианочка на вас очень похожа
  • Лиля, на 4 фото Диана копия твоя 100 %
  • Диана очень на вас похожа.Копия
  • Боже мой как Дианочка похожа на вас
  • Я спочатку подумала, що це Діана. Просто дві краплинки, мама і доця

Всю жизнь была Снегурочкой: Лилия Ребрик очаровала архивными новогодними кадрами

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик в стильном "леопардовом" платье зарядила новогодней атмосферой, станцевав зажигательный танец.

Роскошная украиночка: Лилия Ребрик покорила появлением в необычной вышиванке из крапивы Лилия Ребрик в стильном "леопардовом" платье зарядила новогодней атмосферой (видео)
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