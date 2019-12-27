Всю жизнь была Снегурочкой: Лилия Ребрик очаровала архивными новогодними кадрами

Лилия Ребрик (фото: ТК "Украина")

Ведущая поделилась новогодними воспоминаниями и детскими фото

Новый год не за горами и все активно к нему готовятся, а также вспоминают детство и то ощущение сказки, которое было тогда. Не исключение и знаменитости - так, популярная телеведущая и актриса Лилия Ребрик уже нарядила красавицу елочку, конечно же вместе с детьми - дочками Дианой и Полиной. А в новой публикации в сети она решила предаться воспоминаниям о том, как для нее самой проходил этот праздник в детстве.

По словам Ребрик, всю свою жизнь - начиная с детского сада и вплоть до работы в театре она была Снегурочкой. В подтверждение Лилия поделилась целой серией очаровательных архивных фото, на которых запечатлена в этом образе - с раннего детства до юности.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

На многих кадрах маленькая Лиля позирует вместе с дедом Морозом и выглядит невероятно мило.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Трохи новорічного настрою з дитинства... Я все життя була Снігуронькою: в садочку, в школі, в інституті і навіть коли вже в театрі працювала. Всі головні ялинки в Києві я чесно відпрацювала (палац Україна, Український дім). Гортайте фото- там Снігурка від садочку до палацу Україна. Може скажете: "О Боже, у мене ж із цією Снігуркою є фото. Так це Ребрик?!". Усміхніться. Напишіть, ким ви були в дитинстві на Новий рік", - поделилась ведущая.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Пользователи сети оставили юной Снегурочке много умиленных отзывов, а также отметили, что на детских фото Лили просто-таки копия своей старшей дочери Дианы.

Яка чарівна Снігуронька

Диана вылитая вы!!!

Копия Диана

Вау, а ноги, а грация, просто богиня с детства)

Снегурочка классная! Ваша фирменная улыбка...Нет слов!

Діана і ви - одне обличчя))

Гарна снігурочка

Один раз теж була Снігуронькою) а в дитинстві сніжинкою

На пятой фотографии Диана похожа на Вас)

З того часу Ліля я бачу нічого не змінилося. А я завжди в костюмі королеви

Дианочка на вас очень похожа

Лиля, на 4 фото Диана копия твоя 100 %

Диана очень на вас похожа.Копия

Боже мой как Дианочка похожа на вас

Я спочатку подумала, що це Діана. Просто дві краплинки, мама і доця

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик в стильном "леопардовом" платье зарядила новогодней атмосферой, станцевав зажигательный танец.