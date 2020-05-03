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Вся так и светится: Джамала показала внушительный животик в стильном платье

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.05.2020 - 16:23
Вся так и светится: Джамала показала внушительный животик в стильном платье
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Артистка покорила фанов нежными фото на последних сроках беременности

Несмотря на то, что Джамала находится на последних месяцах беременности, даже на карантине она не сбавляет оборотов и не расслабляется на диване. Певица регулярно проводит онлайн-выступления и прямые эфиры, где общается с поклонниками на разнообразные темы. Кроме того, двухлетний сын Эмир-Рахман также не дает маме скучать и требует много внимания. К слову, артистка уже начала приобщать его к музыке и малыш восхищает своими талантами - весь в маму!

Не забывает Джамала и о внешнем виде и часто снимается в эффектных образах. На новых фото в своем Instagram певица предстала в стильном красно-розовом платье свободного кроя. Наряд мило подчеркнул уже очень внушительный беременный животик звезды, который та нежно придерживает руками.

В подписи к публикации артистка рассказала о том, сложно ли ей петь во время беременности, и предложила провести эфир на эту тему.

Вся так и светится: Джамала показала внушительный животик в стильном платье

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Почти под каждым постом вы задаёте вопросы о вокале, о технике пения, интересуетесь, не тяжело ли мне петь во время беременности. Думаю, что в ближайшее время проведу прямой эфир и отвечу на накопившиеся вопросы. Конечно же, он больше будет интересен людям, которые хотят связать свою жизнь с искусством, пением.

А что касается пения во время беременности, то тяжело физически, потому что ты становишься больше. А с точки зрения техники — диафрагма подперта все время и кажется, что ты всегда распета. Но я делюсь исключительно своими ощущениями, это мой личный опыт. Петь при первой беременности мне было тяжело только последние две недели перед родами, а до этого я все время выступала, проводила репетиции, давала концерты, записывалась на студии.


Существовало такое мнение в итальянской вокальной академической школе (естественно, касается оно только женских голосов), что пока ты не родила — твой голос до конца не раскрылся, не стал полноценным. Сегодня это звучит достаточно провокационно. Некоторые партии у Верди, у Беллини даже не разрешалось петь женщинам, которые ещё не стали мамами. Могу сказать, что мой голос после родов изменился, окреп, в нем стало больше низких обертонов", - поделилась своим опытом Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики певицы одобрили идею с эфиром и оставили ей множество комплиментов.

  • Какая вы красивая! Беременность Вам к лицу))
  • Я думаю Вы прекрасны.И ваш голос очень сильный и мощный.А если надо поберечься,то лучше думать о скором ребенке.Сил Вам и здоровья.С любовью.
  • Чудова ідея
  • Дуже цікаво
  • Яка ж ви гарна
  • очень интересная тема. мне, человеку который никогда не занимался вокалом, всё это кажется волшебством, буду обязательно
  • Джа, Вам личить вагітність, красоточка!)
  • Я очень хочу!!!
  • Гарне плаття
  • Джамала, вы прекрасны!!! Особенно в положении! Всего вам доброго!!
  • Здорово! Это очень полезно , прекрасная идея!)) мы ждём ваш прямой эфир
  • Самая красивая женщина когда носит под сердцем ребёнка
  • Здоров'я та довголіття

Вся так и светится: Джамала показала внушительный животик в стильном платье

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее Джамала растрогала семейными фото в годовщину свадьбы.

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