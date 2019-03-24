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Вся в маму: дочь Веры Брежневой пленила нежным образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.03.2019 - 10:47
Вся в маму: дочь Веры Брежневой пленила нежным образом
Фото: Вера Брежнева с дочкой (instagram.com/sonyaxkiperman)

Юная красотка порадовала фанов эффектным "луком"

Соня Киперман, 17-летняя старшая дочь известной певицы Веры Брежневой уже несколько раз пробовала свои силы на модельном поприще. Поклонники не раз отмечали, что девушка невероятно похожа на свою звездную маму, а кроме того, явно унаследовала от нее отличную фигуру и чувство стиля. Так, на своей странице в Instagram юная красотка поделилась серией фото в нежном и эффектном образе.

Соня позировала на природе на фоне холма в коротком, но довольно закрытом белом платье и черных ботинках в армейском стиле. Свои светлые волосы она оставила распущенными.

Вся в маму: дочь Веры Брежневой пленила нежным образомВся в маму: дочь Веры Брежневой пленила нежным образом

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Don’t delete the kisses", - подписала кадры дочка Брежневой, что переводится с английского как: "Не удаляй поцелуи".

Вся в маму: дочь Веры Брежневой пленила нежным образом

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Интересно, что на снимках Киперман - блондинка, хотя недавно она поразила всех сменой имиджа и перекрасилась в брюнетку. Фаны гадают, сделаны ли были фото до преображения, или же девушка решила вернуться к предыдущему цвету волос.

Кроме того, они конечно же восхищаются красотой и "луком" Сони.

  • "Милашка"
  • "Don’t delete the combat boots"
  • "Какая красотка!"
  • "Очаровательная Соня"
  • "18 уже исполнилось или в апреле?"
  • "Красавица!"
  • "Все-таки решила быть блондинкой?"

Напомним, ранее 17-летняя дочь Веры Брежневой Соня Киперман восхитила фигурой в купальнике.

Мы также писали, что дочь Брежневой очаровательная Соня Киперман похвасталась фотосессией, сделанной во время итальянских каникул.

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Новости Украины Вера Брежневапевецдочка
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