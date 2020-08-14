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Вся в маму: 15-летняя дочь Моники Беллуччи восхитила красотой в съемке для известного бренда

Пятница 14 августа 2020 21:21
Вся в маму: 15-летняя дочь Моники Беллуччи восхитила красотой в съемке для известного бренда
Девушка стала героиней новой рекламной кампании
Автор: Lite

Дева Кассель (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Дева Кассель – старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя – времени даром не теряет. 15-летняя девушка уже успела сняться в рекламной кампании известного бренда Dolce&Gabbana – ранее она представляла новый аромат Dolce Shine. А теперь наследница знаменитой некогда пары решила показать себя во всей красе, снявшись в бикини. Съемка для популярного итальянского бренда класса люкс проходила на озере Комо еще в июле. Однако только сейчас в сеть попали кадры, на которых девушка позирует на роскошной яхте в разнообразных моделях купальников.

Вся в маму: 15-летняя дочь Моники Беллуччи восхитила красотой в съемке для известного бренда

Дева в новой съемке (фото: скриншот instagram.com/cruxchat)

Стоит отметить, что Дева унаследовала черты обоих родителей. Но выразительное миловидное лицо, роскошные волосы и статная фигура явно от мамы. Фотосессия, где харизматичная девушка позирует в беззаботной летней атмосфере, стала первой подобного плана для юной модели. И нужно отметить, знойные пляжные кадры просто покорили пользователей сети. Многие отмечают, что девушку ждем слава не меньшая, чем ее звездных мамы и папы.

Вся в маму: 15-летняя дочь Моники Беллуччи восхитила красотой в съемке для известного брендаДева и Венсан Кассель (фото: скриншот instagram.com/cruxchat)

К слову, Моника Беллуччи, Венсан Кассель и младшая сестра Леони также приехали поддержать девушку в ее профессиональной деятельности. На многих фото видно, что знаменитый французский актер что-то советует Деве, обсуждая с ней детали и хитрости съемки. Напомним, это первая за долгие годы совместная поездка двух звезд, которые достаточно тяжело переживали развод. По словам Моники Беллуччи, они постарались сохранить хорошие взаимоотношения и уважение в первую очередь ради детей. Что ж, экс-супругам это удалось отлично!

Вся в маму: 15-летняя дочь Моники Беллуччи восхитила красотой в съемке для известного брендаДева Кассель (фото: instagram.com/vincentcassel)

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