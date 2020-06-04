Вся в бабушку: 21-летняя внучка Грейс Келли покоряет сеть жаркими кадрами

Камилла Готтлиб (фото: instagram.com/camillerosegottlieb)

Девушка активно ведет Instagram

Легендарная актриса и княгиня Монако Грейс Келли обладала уникальной красотой и шармом. И, как это часто бывает, они передались по наследству и внучке звезды – Камилле Готтлиб. Девушка, которой исполнился уже 21 год, активно ведет Instagram и, как и все молодые люди ее возраста, совсем не против «жарких» кадров.

Камилла занимается благотворительностью (фото: instagram.com/camillerosegottlieb)

На микроблог красавицы подписаны около 70 тысяч человек, которым нравится наблюдать за роскошной жизнью девушки. Нужно отметить, что история ее появления на свет весьма необычная. Камилла родилась в семье принцессы Стефании и ее бывшего телохранителя Жана-Раймон Готтлиба. Поскольку влюбленные тщательно скрывали свой роман, имя отца не указано в свидетельстве о рождении девушки, хотя она и унаследовала его фамилию. Камилла является незаконнорожденной, а потому она никогда не сможет стать княгиней Монако. Но глядя на микроблог Готтлиб, это мало ее заботит.

Девушка похожа на Грейс Келли (фото: instagram.com/camillerosegottlieb)

Камилла ведет активный образ жизни и с удовольствием делится с фолловерами снимками со всех уголков мира. Также любит она показывать и моменты из своей «обычной» жизни: вот она примеряет платье от именитого дизайнера, вот – наслаждается чашкой кофе в роскошном интерьере, затем плавает в открытом бассейне с захватывающим видом, а позже отправляется на частном самолете в очередное путешествие… Кстати, девушка очень похожа на звездную бабушку: те же пухлые губы, точеный носик, мягкий овал лица и загадочный взгляд. А современные нравы легко позволяют ей демонстрировать также и свое тело. Фото в купальниках – далеко не редкость на странице красавицы.

Девушка активно ведет свой блог (фото: instagram.com/camillerosegottlieb)

Стоит отметить, что внучка Грейс Келли уделяет много времени также и работе. Она организовала свой благотворительный проект, которым активно занимается. Камилла и ее команда запустили специальную образовательную программу, цель которой – объяснять опасность вождения в нетрезвом виде. Примечательно, что бабушка Камиллы погибла в результате автокатастрофы. Грейс Келли была за рулем, когда потеряла управление авто, и оно сорвалось с крутого поворота. В машине также находилась мама девушки – Стефания, которая практически не пострадала. Возможно, именно это заставило Камиллу выбрать тему вождения для своего проекта.

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Автор: Lite