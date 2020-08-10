Встретились глазами: Влад Яма с женой растрогали признаниями в особую для них дату

Влад Яма с женой Лилианой (фото: instagram.com/liliya_yama)

Хореограф и его жена 9 августа отпразновали годовщину знакомства

Влад Яма и его жена Лилиана – пример для многих поклонников хореографа и судьи Танцев со звездами. Он неоднократно рассказал, как влюбился в жгучую брюнетку и самозабвенно добивался ее расположения, ведь девушка по-настоящему запала в душу танцору с первого взгляда. Так, 9 августа пара отпраздновала особую дату – 13 лет со дня знакомства. По такому поводу на своих страничках в Instagram влюбленные показала трогательны фото из семейного архива и обменялись признаниями в любви.

Хореограф показала атмосферное, пропитанное любовью и нежностью черно-белое фото, на котром жена нежно обнимает его сзади, а Влад от счастья зажмурил глаза и расплылся в улыбке.

"Эта встреча изменила мою жизнь. Ровно 13 лет назад в этот день мы познакомились и вместе стали огромной силой. Спасибо Тебе за Любовь, доверие и мудрость. Ты не перестаешь удивлять меня. Каждый день тону в Твоих глазах. Лучшая в мире Жена и Мама", - подписал романтичный и полный нежности снимок с женой Влад.

Влад Яма с женой 9 августа отметили 13 лет со дня знакомства (фото: instagram.com/vladyama_official)

Лилиана не осталась в долгу и также одарила мужа душевным признанием и поделилась теплыми и милыми сердцу воспоминаниями. Она опубликовала совместный снимок в total white образах. На Лилиане – белоснежное платье с кружевным ажурным лифом и длинной юбкой, Влад позирует в рубашке и штанах в тон.

"У нас Праздник! Ровно 13 лет назад мы встретились глазами. Тогда я еще не знала насколько все далеко зайдет. Но как же я рада, что все-таки зашло. И как мы встретили сказочный рассвет... Рассвет наших отношений. Люблю. Очень...", - написала она в ответ на поздравление мужа на своей страничке.

Встреча Влада и Лилианы 13 лет назад стала судьбоносной (фото: instagram.com/liliya_yama)

Напомним, что ранее Влад опубликовал спортивный кадр из зала с сыном Леоном. Хореограф тщательно прячет лицо мальчика, но не может себе отказать в удовольствии показать счастливые моменты семейного досуга.