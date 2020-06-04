Вслед за сестрой: еще один ребенок Анджелины Джоли и Брэда Питта хочет сменить пол

Анджелина Джоли с детьми (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Звездная семья ошеломила сеть

Как известно, одна из дочерей Анджелины Джоли и Брэда Питта – Шайло – хочет сменить пол. Девочка с самого раннего детства требовала, чтобы ее одевали в «мальчиковые» наряды, а также называли Джоном. Как утверждают источники, приближенные к знаменитой паре, малышка даже начала принимать гормональные препараты, чтобы подготовить организм к смене пола.

Говорят также, что звездная мама пыталась отговорить дочь, предлагая ей весьма странный выход из ситуации – «примерять на себя поочередно роли парня и девушки». Пока родители решали, как быть со старшей дочерью, о своей гендерной принадлежности задумался еще один ребенок пары.

Анджелина с детьми на премьере "Малефисенты" (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Как утверждают западные порталы, вскоре после того, как между Питтом и Джоли наконец утихли разногласия по поводу опеки над детьми, красавица сообщила бывшему мужу, что не только Шайло хочет сменить пол. О том, кто именно из детей Анджелины и Брэда мечтает оказаться в другом теле, пока не сообщается. Но пользователи сети уверены, что речь идет о Вивьен. Папарацци не раз замечали, что она обожает наряды унисекс.

Напомним, в семье Питта и Джоли шестеро детей. Старший – 18-летний Мэддокс – является первокурсником университета Йонсей в Сеуле. Остальные пятеро детей Джоли, включая 16-летнего сына Пакса, 15-летнюю дочь Захару, 13-летнюю Шайлу и 11-летних близнецов Нокса и Вивьен, вынуждены во время карантина обучаться дома. Говорят, Анджелина установила для детей весьма строгий распорядок дня.

Звезда воспитывает детей в строгости (фото: instagram.com/disneymaleficent)

«Карантин – не значит каникулы. Несмотря на то, что они не посещают учебные заведения, они все равно соблюдают строгое еженедельное расписание. Анджелина убеждена, что соблюдение графика очень важно, поэтому дети просыпаются в строго определенное время, вместе завтракают, а затем садятся за учебу», – рассказывает издание HollywoodLife. – Они посещают уроки, прослушивают лекции в режиме онлайн. К тому же, у них есть много домашних заданий, потому звездная актриса и заставляет детей соблюдать режим».

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Lite