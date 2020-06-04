ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вслед за сестрой: еще один ребенок Анджелины Джоли и Брэда Питта хочет сменить пол

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.06.2020 - 17:31
Вслед за сестрой: еще один ребенок Анджелины Джоли и Брэда Питта хочет сменить пол
Анджелина Джоли с детьми (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Звездная семья ошеломила сеть

Как известно, одна из дочерей Анджелины Джоли и Брэда Питта – Шайло – хочет сменить пол. Девочка с самого раннего детства требовала, чтобы ее одевали в «мальчиковые» наряды, а также называли Джоном. Как утверждают источники, приближенные к знаменитой паре, малышка даже начала принимать гормональные препараты, чтобы подготовить организм к смене пола.

Говорят также, что звездная мама пыталась отговорить дочь, предлагая ей весьма странный выход из ситуации – «примерять на себя поочередно роли парня и девушки». Пока родители решали, как быть со старшей дочерью, о своей гендерной принадлежности задумался еще один ребенок пары.

Вслед за сестрой: еще один ребенок Анджелины Джоли и Брэда Питта хочет сменить полАнджелина с детьми на премьере "Малефисенты" (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Как утверждают западные порталы, вскоре после того, как между Питтом и Джоли наконец утихли разногласия по поводу опеки над детьми, красавица сообщила бывшему мужу, что не только Шайло хочет сменить пол. О том, кто именно из детей Анджелины и Брэда мечтает оказаться в другом теле, пока не сообщается. Но пользователи сети уверены, что речь идет о Вивьен. Папарацци не раз замечали, что она обожает наряды унисекс.

Напомним, в семье Питта и Джоли шестеро детей. Старший – 18-летний Мэддокс – является первокурсником университета Йонсей в Сеуле. Остальные пятеро детей Джоли, включая 16-летнего сына Пакса, 15-летнюю дочь Захару, 13-летнюю Шайлу и 11-летних близнецов Нокса и Вивьен, вынуждены во время карантина обучаться дома. Говорят, Анджелина установила для детей весьма строгий распорядок дня.

Вслед за сестрой: еще один ребенок Анджелины Джоли и Брэда Питта хочет сменить полЗвезда воспитывает детей в строгости (фото: instagram.com/disneymaleficent)

«Карантин – не значит каникулы. Несмотря на то, что они не посещают учебные заведения, они все равно соблюдают строгое еженедельное расписание. Анджелина убеждена, что соблюдение графика очень важно, поэтому дети просыпаются в строго определенное время, вместе завтракают, а затем садятся за учебу», – рассказывает издание HollywoodLife. – Они посещают уроки, прослушивают лекции в режиме онлайн. К тому же, у них есть много домашних заданий, потому звездная актриса и заставляет детей соблюдать режим».

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Lite

Теги Новости Украины Анджелина ДжолиБрэд Питт
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь