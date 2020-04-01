ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во всем находить хорошее: очаровательная Настя Каменских зарядила позитивом

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.04.2020 - 13:29
Во всем находить хорошее: очаровательная Настя Каменских зарядила позитивом
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Артистка призвала использовать появившееся время для занятий спортом дома

Настя Каменских - деятельная натура, и во время карантина и сама не скучает и поклонников своих успевает развлекать. Певица устраивает концерты в прямом эфире, делится подборками интересных книг и фильмов, проводит онлайн тренировки каждый день и даже учит секретам красивого макияжа. Она призывает сохранять позитивный настрой и находить плюсы в любой ситуации.

К примеру, во время карантина можно использовать появившееся время для того, чтобы заняться спортом - конечно же, дома. Настя же готова активно помогать своими советами и видео тренировок, в которых она показывает, как прорабатывать разные участки тела и мышцы.

Каменских сопроводила публикацию милыми фото, на которых она запечатлена в ярком оранжевом свитшоте и с высоким хвостом на голове.

Во всем находить хорошее: очаровательная Настя Каменских зарядила позитивом

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Я верю в баланс Вселенной, баланс чёрного и белого. И что в каждом событии нужно находить что-то хорошее. Сейчас у нас есть больше времени. Например, время, которое у нас уходило на переезд на работу - теперь можно использовать на спорт. Те, кто сегодня занимался со мной на онлайн-тренировке, вы большие молодцы! Я вас целую и обнимаю (на расстоянии, конечно же)", - поделилась своими мыслями и зарядом позитива звезда.

Во всем находить хорошее: очаровательная Настя Каменских зарядила позитивом

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)


Фолловеры благодарят Настю за мотивацию и эффективные тренировки и не забывают оставлять комплименты ее красоте.

  • Эта тренировка была просто огонь, так я еще и от понедельник не отошла
  • Мне нравятся оба фото!!!
  • Красотка
  • Какая ты красивая
  • Мені дві подобаються, а взагалі ти на всіх фото красотка
  • Обе фотографии клёвые. Была очень крутая тренировка. Спасибо
  • Анастасия вы очень похорошели, замужество пошло Вам на пользу, пора думать про маленькую Настеньку))))
  • Такая куклёша. Лапочка просто
  • Вы прекрасны на всех фото
  • Настя, спасибо большое за тренировки!!! Сегодня было очень сложно!! Но как круто теперь
  • Мені 1. дякую за тренування, з Вами займатись одне задоволення. дякую, що допомагаєте ставати кращими

Во всем находить хорошее: очаровательная Настя Каменских зарядила позитивом

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Настя Каменских позабавила музыкальным "карантинным" скетчем в домашней обстановке - артистка на 5 языках обратилась к своим поклонникам и призвала сидеть дома.

Легкий и красивый: Настя Каменских поделилась личными секретами эффектного макияжа Если на выходных что-то подхрумали: Каменских провела жиросжигающую тренировку
Новости Украины Настя Каменскихпевец
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь