"Всегда готовлюсь, очень волнуюсь": новая "Мисс Украина-2018" рассказала о подготовке к "Мисс Мира"

Видео: интервью с Мисс Украины-2018 (youtube.com/Светская жизнь)

Недавно стало известно имя новоизбранной "Мисс Украина-2018" после громкого скандала с экс-обладательницей этого титула Вероникой Дидусенко, ей стала девушка, которая изначально на конкурсе красоты заняла второе почетное место - Леонила Гузь из Херсонской области. Новоиспеченная украинская королева красоты теперь во всю готовится к конкурсу "Мисс Мира", который состоится в декабре в Китае, она поделилась с Катей Осадчей, что она для этого делает. Об говорится в "Светской жизни".

Скриншот: кадр из видео (youtube.com/Светская жизнь)

"Я очень счастлива, я не ожидала и, когда мне позвонили и сказали мне приезжать в офис, мы будем говорить с тобой. Я захожу в офис, вижу корону и чувствую, что она моя", - поделилась впечатлениями красавица от новости о своей неожиданной победе.

Весь подготовительный период Леонила жила в одной комнате с бывшей "Мисс Украина" Вероникой Дидусенко. Телеведущая "Светской жизни" не без иронии сказала, что, мол, можно предположить, что она слышала, как и разговаривала со своим сыном, и, наконец, сообщила об этом комитету "Мисс Украина" и таким образом коварно подставила Дидусенко. На что Леонила Гузь ответила, что была не в курсе того, что у Вероники есть ребенок.

"Нет, это не я. Я ничего не чувствовала, я ничего не знала. Вероника ничего не говорила. Когда я узнала, я в шоке была", - сказала Гузь.

Скриншот: кадр из видео (youtube.com/Светская жизнь)

Далее красотка из Херсона рассказала непосредственно о том, как она готовится к грандиозному конкурсу красоты в Китае.

"Каждое утро я просыпаюсь в шесть, еду на ораторское искусство, английский, украинский язык. Я готовлюсь, я очень волнуюсь, потому что так все резко", - поделилась эмоциями обладательница престижного титула.

Леонила подчеркнула, что она всего лишь обычная девушка из Херсонской области и на нее все вдруг резко свалилось.

"Это очень неожиданно, и я очень счастлива", - подытожила Гузь.

Кстати, недавно Мисс Украина 2018 рассказала о личной жизни.

Напомним, еще одну победительницу конкурса красоты лишили короны.

Ранее мы рассказывали о том, что победительницу конкурса красоты Мисс Украина 2018 Веронику Дидусенко лишили титула и короны из-за того, что девушка скрыла от организаторов подробности своей личной жизни – все подробности скандала.

Видео: РБК-Украина