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Почти все: Влад Топалов внезапно проговорился о переезде

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.04.2020 - 16:32
Почти все: Влад Топалов внезапно проговорился о переезде
Фото: Влад Топалов с сыном (instagram.com/vladtopalovofficial)

Певец показал, чем занимается дома на карантине

Влад Топалов, пока Регина Тодоренко работает, взял на себя домашние обязанности и находится на карантине с сыночком Михаилом. Папа и сын нескучно проводят время. Так, они вместе даже делают утреннюю зарядку, играют и веселятся. Правда, Влад начал уже жаловаться на то, что успел переделать все обязанности по дому и даже наглядно показал, чем занимается во время самоизоляции, а попутно проговорился о том, что затеял переезд!

Так, певец показал, как сосредоточено и заботливо перебирает и раскладывает детские вещи и показал часть детской.

"Признавайтесь, уже все что можно было перебрать, разобрали?" – поинтересовался он у поклонников.

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Менеджер российских звезд, включая Влада Топалова, Нина Пономарева ответила под постом артиста: "Абсолютно все", а певец, в свою очередь, поделился новостью: "Мы тоже почти все. Правда, задумали переезд". "Наслышана про переезд. Терпения вам, это нелегко", - ответила пиар-менеджер.

Почти все: Влад Топалов внезапно проговорился о переезде

Скриншот комментариев

Подписчики артиста признались, что успели несколько раз навести в квартире основательный порядок и похвалили хозяйственного Влада.

  • Влад, вы супер! Уважаю Вас и Регину!
  • Влад, ты молодец успехов и желаю тебе крепкого здоровья. Успехов. Интересно, у тебя что -то новое
  • Работы на год карантина с маленькими детьми. Мне кажется можно убирать и перебирать вещи детские бесконечно
  • Конечно, по нескольку раз. А Вы?

Скриншот комментариев

Ранее Регина Тодоренко рассказала о важности роли отца в воспитании малыша и даже привела факты в пользу своего утверждения. Она показала милое домашнее фото мужа и сына.

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Новости Украины Влад ТопаловРегина Тодоренко
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