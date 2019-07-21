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"Все хохотали": любознательная Тодоренко озадачила оригинальным вопросом

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.07.2019 - 09:54
"Все хохотали": любознательная Тодоренко озадачила оригинальным вопросом
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая рассказала поклонникам забавную историю

Регина Тодоренко и Влад Топалов недавно вернулись из Греции, где провели медовый месяц. Молодые родители путешествовали вместе с сыночком Михаилом, который привык летать со своей энергичной мамой буквально с первых месяцев жизни. Регина так прониклась новой ролью, что даже запустила спецпроект для родителей "Регина+1". Любознательная молодая мама старается узнать о воспитании детей буквально все, а порой это даже приводит к комичным ситуациям. Например, ведущая рассказала в Instagram о том, как старалась выпытать о пищевых традициях малышей  в итальянских семьях, чем развеселила окружающих.

Звезда "Орла и Решки" опубликовала фото с мужем, на котором они с аппетитом едят пиццу, приготовленную собственноручно.

"Муж свозил на тест-драйв. Он думал, что я буду тестировать машину, а я решила дегустировать пиццу, которую мы вместе приготовили под руководством шефа", - призналась Регина.

&quot;Все хохотали&quot;: любознательная Тодоренко озадачила оригинальным вопросом

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Также она рассказала, как оказалась в одной компании с итальянцем и не упустила возможности забросать его вопросами о детях.

&quot;Все хохотали&quot;: любознательная Тодоренко озадачила оригинальным вопросом

Регина Тодоренко и Влад Топалов в компании новых друзей (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Мой гормональный недавно-родивший мозг решил задать вопрос: "А что в Италии дают малышам в качестве первого прикорма, моцареллу в баночках?" Не успела я завершить предложение, как разразился громкий хохот нашей компании. Кто-то даже добавил, что и пиццу перемолотую в баночках дают, и детский бокал красного вина. Ну, а, правда, мне самой стало дико интересно, что первым делам дают детям в Италии, Франции, Греции, Зимбабве, Австралии, Индии, Малайзии, Египте и т.д....?" – спросила она у подписчиков.

В комментариях поклонники начали делиться особенностями пищевых традиций различных стран и континентов, а также писать комплименты для пары Регины и Влада.

"Очень позитивные фото. Настоящие эмоции и полный кайф", "Люблю вашу семейку! Позитивчики!", "Вы прелесть!", "Наши позитивчики!", "Божечки, вы просто прекрасная парочка! Так и должно быть", "Самые лучшие", - констатировали фолловеры.

 

Скриншот комментариев

Ранее Регина Тодоренко рассказала об огромном свадебном альбоме, который появился у молодой семьи после торжества в Италии.

Также Регина Тодоренко восхитила фигурой в купальнике и получила массу комплиментов от поклонников.

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Новости Украины Влад ТопаловРегина Тодоренко
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