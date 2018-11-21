"Все гуд": Светлана Лобода рассказала, почему снова попала в больницу

Фото: Светлана Лобода (facebook.com/loboda.official)

Певица рассказала о своих дальнейших планах

Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно перенесла срочную операцию на почках, сообщила, что в больницу 20 ноября ее госпитализировали для плановой проверки. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Светлана Лобода решила ответить поклонникам, которые всерьез обеспокоились состоянием ее здоровья после сообщения о том, что она снова находится в Боткинской больнице.

Певица сообщила, что ездила на плановый осмотр, а теперь отправляется на съемки.

"Вчера была плановая проверка! Все гуд, котики! Сегодня – съемки", - так подписала Светлана Лобода фотографию, которую опубликовала в среду, 21 ноября в Instagram.

Скриншот поста (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 20 ноября Светлана Лобода снова попала в больницу. Она рассказала, что начала свой день в больнице, а ее соседкой по палате оказалась известная певица Анита Цой.

"Сегодня мой день начался в Боткинской больнице. Спасибо огромное всем врачам за внимание и поддержку. Особую благодарность хочу выразить своей подруге и соседке по палате - Аните Цой. Твоя помощь в самой экстренной ситуации - абсолютно бесценна. Благодарю тебя", - сообщила артистка.

А также мы рассказывали о том, что 24 октября Светлану Лободу экстренно госпитализировали в Москве из-за резкой боли в спине. Медики провели Лободе срочную операцию на почках.

Видео: РБК-Украина