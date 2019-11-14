"Все это видят": Оля Цибульская устала от домыслов об отце своего сына

Артистка призналась, что каждый день получает сотни сообщений о “подозрительном” сходстве ее сына с DZIDZIO
Известная певица Оля Цибульская только недавно познакомила украинцев со своим сыном Нестором, на что не решалась целых четыре года. А вот мужа звезда до сих пор держит в тайне. Это и побудило фанатов активно высказывать собственные догадки в отношении отца мальчика. Впрочем, Оля не ожидала, что все пойдет настолько далеко.
В новом выпуске своего YouTube-шоу #безпарОЛЯ Цибульская призналась Наталье Холоденко, что страдает от постоянного давления подписчиков:
“Мне постоянно пишут, что у меня ребенок от Дзидзьо. У меня только получается фотка Нестора в instagram - сразу все пишут, что они один в один и все это все видят”
Сначала Оля старалась не реагировать на подобные сообщения или шутить в ответ, но со временем закрывать глаза все труднее.
“Меня это цепляет. Не скажу, что обижает, потому Дзидзьо - очень красивый парень, от такого парня родить - это счастье, но у всего должны быть свои пределы”, - прокомментировала Цибульская.
Оля Цибульская и Наталья Холоденко
В instagram звезды действительно нет ни одного фото с сыном, под которым мальчика не сравнивали бы с мегапопулряним певцом:
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Напомним, ранее Оля Цибульская пошутила над бывшим: опубликовано видео.