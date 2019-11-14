"Все это видят": Оля Цибульская устала от домыслов об отце своего сына

Оля Цибульская (фото: пресс-служба артистки)

Артистка призналась, что каждый день получает сотни сообщений о “подозрительном” сходстве ее сына с DZIDZIO

Известная певица Оля Цибульская только недавно познакомила украинцев со своим сыном Нестором, на что не решалась целых четыре года. А вот мужа звезда до сих пор держит в тайне. Это и побудило фанатов активно высказывать собственные догадки в отношении отца мальчика. Впрочем, Оля не ожидала, что все пойдет настолько далеко.



В новом выпуске своего YouTube-шоу #безпарОЛЯ Цибульская призналась Наталье Холоденко, что страдает от постоянного давления подписчиков:



“Мне постоянно пишут, что у меня ребенок от Дзидзьо. У меня только получается фотка Нестора в instagram - сразу все пишут, что они один в один и все это все видят”





Сначала Оля старалась не реагировать на подобные сообщения или шутить в ответ, но со временем закрывать глаза все труднее.



“Меня это цепляет. Не скажу, что обижает, потому Дзидзьо - очень красивый парень, от такого парня родить - это счастье, но у всего должны быть свои пределы”, - прокомментировала Цибульская.

Оля Цибульская и Наталья Холоденко

В instagram звезды действительно нет ни одного фото с сыном, под которым мальчика не сравнивали бы с мегапопулряним певцом:

Чет сынок на Дзидзьо очень похож”

“Мне ваш сыночек похож на Дзідзьо”

“Да, это точно, это дзідзьовий”

“Как же малыш на Дзидзьо похож, прям как две капли воды!!!”

Пацан вылитый Дзидзя...”

Малыш очень похож на Михаила Хома”

“Сыночек пририсовал бороду и вышел Дзидзьо молодой”

“Сын на Дзидзя похож”

“Мне одной кажется, что ее сын похож на Дзидзьо?))” - только маленькая часть из сравнений под каждым фото

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Напомним, ранее Оля Цибульская пошутила над бывшим: опубликовано видео.