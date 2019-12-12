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"Все, что чувствую": Ребрик трогательно поздравила мужа с днем рождения

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.12.2019 - 17:27
"Все, что чувствую": Ребрик трогательно поздравила мужа с днем рождения
Лилия Ребрик (Фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Звезда выразила свои чувства к супругу в честь его 41-летия

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик часто делится на своей страничке в Instagram семейными фото. Но 12 декабря был особый повод. Ведь ее супругу Андрею Дикому исполнился 41 год.

В честь праздника 38-летняя звезда поделилась в своем микроблоге нежным снимком, на котором она изображена в объятиях мужа. Они позируют в белых одеяниях на розовом фоне. Кадр вышел очень романтичным.

"С прекрасным рождением, мой Андрей Дикий. Люблю безумно тебя. Все, что чувствую - скажу в твоих объятиях... Слов точно не хватит", - трогательно подписала фото Ребрик.

&quot;Все, что чувствую&quot;: Ребрик трогательно поздравила мужа с днем рождения

Лилия Ребрик и Андрей Дикий (Фото: instagram.com/liliia.rebrik)

  • Очень красивая пара! Желаю вам всего лучшего и светлого!
  • Счастье какое! Пара супер! С днем рождения!
  • С днем рождения. Пусть муж будет здоров и вы вместе с ним. Века и здоровья вам. Всех благ.
  • С днём рождения! Счастья, здоровья крепкого, любви до головокружения! Пусть ваша семья только увеличивается! Вы прекрасны.

  • Уважаемый господин Андрей, поздравляю вас с днем рождения. Счастье, здоровья, успехов и высоких достижений в вашей романтической профессии. И бесконечной благодарности от поклонников.

&quot;Все, что чувствую&quot;: Ребрик трогательно поздравила мужа с днем рождения

Скриншот: instagram.com/liliia.rebrik

&quot;Все, что чувствую&quot;: Ребрик трогательно поздравила мужа с днем рождения

Скриншот: instagram.com/liliia.rebrik

&quot;Все, что чувствую&quot;: Ребрик трогательно поздравила мужа с днем рождения

Скриншот: instagram.com/liliia.rebrik

Отметим, что 23 декабря 2011 года Лилия Ребрик вышла замуж за своего партнера по шоу "Танцы со звездами" Андрея Дикого. У пары двое дочерей - 7-летняя Диана и годовалая Полина.

Напомним, ранее Лилия Ребрик поделилась воспоминаниями о беременности.

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Новости Украины Лилия Ребрик
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