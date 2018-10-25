"Все билеты актуальны": актеры "Дизель шоу" сообщили о переносе гастролей

Коллаж РБК-Украина

О концерте, который запланирован на 30 ноября в Киеве, информация будет позже

Артисты известного комедийного коллектива "Дизель шоу", которые пострадали в страшном ДТП 20 октября 2018 года, сообщили о том, что переносят все осенние гастроли по причине состояния здоровья. Об этом сообщается на странице "Дизель шоу" в социальной сети Facebook.

Все артисты, которые попали в аварию на трассе Львов-Киев, уже выписаны из больницы и находятся дома. Но на реабилитацию после полученных травм им понадобится от двух до четырех месяцев.

В связи с этим коллектив принял решение о том, что осенний тур будет перенесен на начало 2019 года. Также сообщается, что все проданные билеты будут актуальны, а о проведении концертов будет объявлено дополнительно.

"На восстановление актерам понадобится от двух до четырех месяцев. В связи с этим "Дизель" принял решение о том, что осенний тур Very Special Original Party перенесен на начало 2019 года. Все билеты будут актуальны. Окончательные даты проведения концертов в городах Украины будут объявлены дополнительно. А также в расписании тура появятся новые города – следите за информацией. Спасибо всем, кто уже купил билеты на выступление "Дизель Шоу", кто верит и любит проект!" – сказано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, сообщается, что информация о концерте в Киеве, который запланирован на 30 ноября будет объявлена позже. А в пятницу, 26 октября на телеканале ICTV и на YouTube-канале "Дизель Студио" состоится выпуск "Дизель шоу", посвященный Марине Поплавской.

"Подробности по концерту 30 ноября в Киеве – "Дизель Студио" объявит позже. Уже в эту пятницу, 26 октября, в эфире канала ICTV и на Youtube канале "Дизель Студио" выпуск "Дизель Шоу" будет посвящен Королеве юмора. В выпуске вы также увидите фрагменты ранее не изданных интервью и закулисных записей с концертов "Дизель Шоу". "Дизель Утро" вернется на следующей неделе", - сказано в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/dizelshow)

Скриншот фото (facebook.com/dizelshow)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что один из участников коллектива принял решение покинуть "Дизель шоу" после трагической смерти Марины Поплавской.

А также мы писали о том, что актеры "Дизель шоу" организовали в соцсети флешмоб в память о Поплавской.

Видео: РБК-Украина