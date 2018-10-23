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"Время, возраст": Данилко рассказал, что ему мешает создать семью

Lite » Звезды 23.10.2018 - 22:48

Видео: YouTube / Vласть vs Vлащенко

Известный украинский артист, певец и шоумен Андрей Данилко рассказал, что ему мешало до сих пор создать семью. Об этом он рассказал в интервью в проекте "Vласть vs Vлащенко".

Артист подчеркнул, что он один не потому, что одинок, а потому, что ему не все равно, кто рядом с ним.

"Мне абсолютно не все равно. Я спрашивал, вот когда говорят о семье, вы можете мне объяснить, как это, когда ненавидя друг друга живут вместе ради детей, или когда муж бьет жену... он хороший человек, но когда выпьет... знаете, все эти распространенные фразы", - отметил Данилко.

"Я не понимаю, зачем жить вдвоем, если тебя напрягает эта ситуация, которую я часто привожу в пример - когда ты выпил, приходишь, и жена начинает тебе говорить - "опять нажрался... в холодильнике последние два яйца... забыл про Виталика, а ему надо сандалики купить". Ну зачем мне еще и пьяному это слушать? Какое это возымеет действие? И ты сразу начинаешь думать - где топор?", - иронизирует шоумен.

&quot;Время, возраст&quot;: Данилко рассказал, что ему мешает создать семью

Скрин: YouTube / Vласть vs Vлащенко

На вопрос, были ли люди, с которыми Данилко готов был связать свою судьбу, артист ответил утвердительно.

"Не то, что не сложилось... Время, возраст. Такие обстоятельства, и просто так сложилось", - рассказал он.

Как сообщалось ранее, Андрей Данилко считает алкоголь своим главным пороком

Также мы писали о том, что Данилко признался журналистам, что хочет семью и детей, но для него это непросто

Напомним, что украинский артист Андрей Данилко, также известный как Верка Сердючка, признался, что его регулярно приглашают в РФ для выступлений на закрытых мероприятиях.

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Видео: РБК-Украина

Новости Украины Андрей ДанилкосемьяВерка Сердючка
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