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55-летняя Сара Джессика Паркер поразила сеть небывалой стройностью и цветущим внешним видом

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.06.2020 - 21:31
55-летняя Сара Джессика Паркер поразила сеть небывалой стройностью и цветущим внешним видом
Сара Джессика Паркер (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Звезда отдыхает в компании мужа

Сара Джессика Паркер всегда славилась своей небывалой стройностью. Благодаря ей звезда «Секса в большом городе» могла позволить себе самые стильные и дерзкие наряды. Сейчас знаменитая актриса, которой исполнилось 55 лет, все так же хороша. Доказано папарацци, которые поймали Сару Джессику на одном из пляжей, куда та отправилась вместе с любимым мужем – 58-летним Мэттью Бродериком.

55-летняя Сара Джессика Паркер поразила сеть небывалой стройностью и цветущим внешним видом

Сара выглядит отлично (фото: скриншот instagram.com/elle_russia)

К океану звезда надела черный слитный купальник на тонких бретелях, который дополнила белой рубашкой, завязанной на талии. Из аксессуаров признанна икона стиля выбрала черные очки, а волосы завязала в небрежный пучок. Фото актрисы уже облетели все порталы, вызвав настоящий фурор. Фанаты практически единогласно признали: выглядит Сара просто потрясающе. Она все так же стройна, подтянута и излучает энергию.

55-летняя Сара Джессика Паркер поразила сеть небывалой стройностью и цветущим внешним видом

55-летняя Сара Джессика Паркер поразила сеть небывалой стройностью и цветущим внешним видомСара в купальнике на пляже (фото: скриншот instagram.com/elle_russia)

Примечательно, что для такой отличной формы Паркер не делает практически ничего. Как признается актриса, она еле выдерживает 20 минут в спортзале, а затем ей хочется бежать оттуда. Вот что она действительно обожает, так это длинные пешие прогулки. По словам актрисы, она проходит в день более 10 000 шагов: пока отводит детей в школу, а также совершает свои многочисленные встречи. Также стройные ноги Сары отлично тренируются в доме с четырьмя лестничными пролетами. Что ж, Мэттью может гордиться своей вечно молодой и стройной супругой.

55-летняя Сара Джессика Паркер поразила сеть небывалой стройностью и цветущим внешним видомСара и Мэттью (фото: instagram.com/sarahjessicaparker)

Напомним, Сара Джессика вышла замуж за актера Мэттью Бродерика 19-го мая 1997-го года. Свадебная церемония состоялась в деконструированной синагоге в Нижнем Ист-Сайде. У пары есть трое детей: сын Джеймс Уилки, который появился на свет в 2002-м году, а также дочери-близняшки: Марион Лоретта Элуэлл и Табита Ходж родились в 2009-м году. Девочек паре выносила суррогатная мать.

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Автор: Lite

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